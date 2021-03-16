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國道緩撞車又被撞慘！竹南段清理路面 轎車一頭撞上

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

國道3號苗栗竹南北上路段今天上午進行路面清理工程時，駕駛轎車的江姓男子疑似精神不濟、未注意前方路況，車子直接撞上在內側車道的緩撞車，將緩撞設備都抬起，轎車被壓在下方，正面車體毀損嚴重，幸好年輕駕駛僅受輕傷，額頭出現數公分撕裂傷，送醫治療，車禍原因和責任待調查釐清。

苗栗縣消防局指出，上午9點32分接獲國道3號竹南北上111.1公里處車禍救護通報，趕抵現場時發現轎車男性駕駛頭部有 5公分裂傷，救護人員清洗傷口、包紮止血後送頭份為恭醫院治療。

意外發生時，國道竹南北上路段出現壅塞，行經事故路段的民眾在臉書社團提醒大家不要從竹南上國道，寧可多開一段 路從香山上，網友議論紛紛，。

國道警方初步調查，撞上緩撞車的江姓男子上午從竹南要到新竹上班，高速行駛內側車道，疑因未注意前方路況衝撞緩撞車肇事，事故現場路段清理後，上午10點半左右車流恢復正常。

轎車駕駛疑似未注意前方路況，車輛直接撞上在內側車道的緩撞車，將緩撞設備都抬起。圖／民眾提供
轎車駕駛疑似未注意前方路況，車輛直接撞上在內側車道的緩撞車，將緩撞設備都抬起。圖／民眾提供
轎車駕駛疑似未注意前方路況，車輛直接撞上在內側車道的緩撞車，將緩撞設備都抬起。圖／民眾提供
轎車駕駛疑似未注意前方路況，車輛直接撞上在內側車道的緩撞車，將緩撞設備都抬起。圖／民眾提供
轎車駕駛疑似未注意前方路況，車輛直接撞上在內側車道的緩撞車，將緩撞設備都抬起。圖／民眾提供
轎車駕駛疑似未注意前方路況，車輛直接撞上在內側車道的緩撞車，將緩撞設備都抬起。圖／民眾提供

國道 車禍

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