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桃園90歲老翁迷路 警想幫忙他卻回：我很健康不用擔心
桃園市龍潭警分局聖亭派出所巡佐劉重言、警員溫正忠昨天下午巡邏行經龍潭區中豐路段（臺3線），發現一名長者蹲坐路旁，員警擔心假日馬路車多烈日曬有危險，上前關心才知道他迷路且疑輕微中暑，隨即扶他到路旁民宅屋簷下休息，又到附近超商買茶水解渴消暑。
警方查出男子是90歲的葉姓長者，昨天上午獨自外出，吃完早餐準備回家，沒想到在中豐路段巷弄繞來繞迷路，還走錯方向，就這樣越走越遠，走了3個多鐘頭，路上又沒遇到熟人幫忙，加上自己行動不便又沒手機，才會呆坐在路旁休息。長者一直向員警強調自己雖然年紀大，但頭腦非常清楚，可能是一時熱暈了，要警方別太擔心。
警方雖然確認長者健康狀況沒問題，為了安全起見，警員溫正忠還是開巡邏車將長者回家。住在長者隔壁的鄰長向警方表示葉獨居，鄰居們常探視他，昨天到中午發現他仍未返家，已經通報里長及請里民找人，沒想到他走到路程一個多小時以外的地方。
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