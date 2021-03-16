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影／乾旱！台中大肚山近溫泉飯店火燒山今又復燃

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

水情嚴峻，但台中市大肚山靠近烏日清新溫泉飯店附近的山坡地連二日火燒山，繼昨天下午近4時許卻發生火燒山，延燒約2千平方公尺，在昨晚10時2分撲滅後，今天上午08時36分又獲報烏日成功西路上坡往清新飯店的方向邊坡起火，經派遣40名消防員、20輛消防車到場灌救，火勢在11時50分撲滅，目前進行最後殘火確認。

台中市消防局說明，今天獲報大肚山邊坡起火後，派遣烏日及春社分隊消防車6輛，消防人員15名，由烏日小隊長鐘凱哲帶隊前往搶救，在上午8時55分到場，鐘凱哲在10時01分回報，燃燒面積大約4公頃，需要再加派單位前往支援，消防局立即加派工業區及大肚分隊前往支援，火勢在11時50分撲滅。

台中市大肚山靠近烏日清新溫泉飯店附近的山坡地連二日火燒山，圖為昨天下午近4時許發生火燒山。圖／台中市消防局提供
台中市大肚山靠近烏日清新溫泉飯店附近的山坡地連二日火燒山，圖為昨天下午近4時許發生火燒山。圖／台中市消防局提供
台中市大肚山靠近烏日清新溫泉飯店附近的山坡地連二日火燒山，圖為今天上午邊坡起火，經消防隊灌救後，在近中午撲滅火勢。圖／台中市消防局提供
台中市大肚山靠近烏日清新溫泉飯店附近的山坡地連二日火燒山，圖為今天上午邊坡起火，經消防隊灌救後，在近中午撲滅火勢。圖／台中市消防局提供

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