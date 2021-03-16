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疑遊覽車接駁點談不攏 21名乘客遭司機丟包

中央社 / 苗栗縣16日電

21名乘客昨天自台北搭遊覽車南下苗栗旅遊，領隊與司機疑似因接駁問題發生爭執，司機竟丟包走人，乘客只能搭計程車轉搭高鐵返家。苗栗縣消保官今天表示，可提申訴求償。

苗栗警分局15日傍晚接獲通報，苗栗市貓貍山公園有民眾需要協助，南苗派出所員警趕往現場，發現21名乘客手足無措，因為原本載送他們的遊覽車已自行離去，領隊臨時調不到其他車輛前往，眼看天色漸暗，不知如何是好。

警方調查，這群來自台北的乘客相約出遊，最後一站走訪苗栗市功維敘隧道，疑似乘客希望領隊請遊覽車司機把車開下山接駁，但司機認為，山下無法停車，要乘客走回山上坐車，雙方僵持不下，最後遊覽車司機竟掛電話直接把車開走。

遭丟包的乘客在貓貍山公園枯等1個多小時後，向警方求助，找來5部計程車載往後龍高鐵站，再轉搭高鐵返回台北。當時氣憤的乘客曾向員警詢問，東西都還在遊覽車上，擔心物品遭竊，還要多花近新台幣500元車資，是否可提供報案紀錄，警方則回應，相關案情都有工作紀錄，可作為日後求償依據。

苗栗縣政府消保官王德基表示，針對這起事件，遊覽車司機「不管怎麼樣都不可以把遊客丟包」，如果消費者因此產生額外的交通費用及損失，可向消保官申訴、求償。

21名乘客15日自台北搭遊覽車南下苗栗旅遊，領隊與司機疑似因接駁問題發生爭執，司機竟丟包走人，乘客只能向警方求助，找來5部計程車載往後龍高鐵站，再轉搭高鐵返回台北。 中央社（民眾提供）
21名乘客15日自台北搭遊覽車南下苗栗旅遊，領隊與司機疑似因接駁問題發生爭執，司機竟丟包走人，乘客只能向警方求助，找來5部計程車載往後龍高鐵站，再轉搭高鐵返回台北。 中央社（民眾提供）

遊覽車 高鐵 消保官

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