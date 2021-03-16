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聽信導航車子受困產業道路 六名壯漢抬車助弱女子脫困
開車真的不能太相信導航！高雄市歐姓女子日前開車去大樹區興山里送貨，搞不清楚當地是遍植荔枝、鳳梨的山區，聽從導航指引誤入崎嶇難行的偏遠產業道路，車子右輪懸空動彈不得，所幸員警獲報會同鄰近居民，六人合力抬車協助脫困。
警方指出，本月10日下午，大樹分駐所副所長林俊宏與另三名警員在外巡邏，當時接獲一輛貨車受困興山里後山山谷，28歲歐姓女子慌張請求協助。
警方到達現場發現，歐女依據導航指示開入未鋪柏油的泥面道路，道路狹小又崎嶇，倒車不慎導致右後輪懸空，車子猛踩油門也無法前進，受困道路過於狹小，吊車進不來。
警方說，所幸歐女受困處附近有民宅，現場員警呼喊多名鄰居一起幫忙抬車，六人合力助女車主脫困。
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