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聽信導航車子受困產業道路 六名壯漢抬車助弱女子脫困

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

歐姓女子（中）單獨到高雄大樹送貨受困，所幸熱心民眾與警察協力助她讓車子離開崎嶇道路。記者徐白櫻／翻攝
歐姓女子（中）單獨到高雄大樹送貨受困，所幸熱心民眾與警察協力助她讓車子離開崎嶇道路。記者徐白櫻／翻攝

開車真的不能太相信導航！高雄市歐姓女子日前開車去大樹區興山里送貨，搞不清楚當地是遍植荔枝、鳳梨的山區，聽從導航指引誤入崎嶇難行的偏遠產業道路，車子右輪懸空動彈不得，所幸員警獲報會同鄰近居民，六人合力抬車協助脫困。

警方指出，本月10日下午，大樹分駐所副所長林俊宏與另三名警員在外巡邏，當時接獲一輛貨車受困興山里後山山谷，28歲歐姓女子慌張請求協助。

警方到達現場發現，歐女依據導航指示開入未鋪柏油的泥面道路，道路狹小又崎嶇，倒車不慎導致右後輪懸空，車子猛踩油門也無法前進，受困道路過於狹小，吊車進不來。

警方說，所幸歐女受困處附近有民宅，現場員警呼喊多名鄰居一起幫忙抬車，六人合力助女車主脫困。

歐姓女子到高雄大樹送貨，聽從導航指引誤入崎嶇難行的偏遠山徑動彈不得。記者徐白櫻／翻攝
歐姓女子到高雄大樹送貨，聽從導航指引誤入崎嶇難行的偏遠山徑動彈不得。記者徐白櫻／翻攝
歐姓女子到高雄大樹送貨，聽從導航指引誤入崎嶇難行的偏遠山徑動彈不得。記者徐白櫻／翻攝
歐姓女子到高雄大樹送貨，聽從導航指引誤入崎嶇難行的偏遠山徑動彈不得。記者徐白櫻／翻攝

車主 鳳梨 高雄市

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