七旬嬤搭計程車心臟病發 運將急闖派出所求警開道

台中市第五警分局東山所在11日接獲計程車司機通報，車內羅女母親心臟病發，警方協助開道送醫。圖／第五警分局提供

台中市羅姓女子在11日與高齡七旬的母親搭計程車外出時，行經北屯區時突然心臟病發，當場嚇壞司機，幸好司機記得第五警分局東山所就在附近，因此趕緊跑進派出所內，向警方求助，警方在確認羅母狀況後，認為有必要協助計程車開道，趕緊鳴笛開道，讓羅母在3分鐘內就抵達台中慈濟醫院就醫。

11日上午11時許，有一名計程車司機，急忙跑進台中市第五警分局東山所，司機求助說，車內有名乘客有心肌梗塞突然發作需要有警開道，值班警員吳鳳紋獲報後，先請警員賴俊翰、幸再華趕緊至地下室將警車準備好駛到派出所前，吳則同步與司機到車內查看身體不適的乘客。

當時內車有羅姓女乘客（45歲）及其母親（72歲），羅女稱母親有心臟疾病，搭車時突然身體不適，警員確認羅母狀況，認為暫時不需要施行CPR，隨即讓警車開道協助前往慈濟醫院。在警方鳴笛開道的協助下，原本應費時約10分鐘的路程，短短3分鐘即由東山派出所即抵達慈濟醫院，順利協助身體不適的羅女母親就醫。