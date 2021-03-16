快訊

全球晶圓嚴重供貨不足 大廠總經理：解決關鍵只有這招

河北「瘦肉精羊肉」風暴：中國的315黑心企業整肅大匯串

豐原醫院戶外中庭冒煙 疑菸蒂引發所幸未釀災

中央社 / 台中16日電

衛生福利部豐原醫院復健大樓今天凌晨傳出有煙味逸散情形，院方人員獲報追查，發現是1樓戶外中庭疑因菸蒂引發冒煙情況，所幸未引發火勢，因而未啟動疏散病人作業。

豐原醫院表示，凌晨3時16分許接獲護理師通報復健大樓有煙味逸散情形，經值班護理師巡檢，發現在1樓戶外中庭有冒煙狀況，立即通報保全等相關人員前往現場。

院方指出，由於冒煙位置在中庭木棧板下方，經保全橇開木棧板後發現為疑似煙源處，即以滅火器撲滅，為慎重起見，再以消防栓拉水帶灑水確保無火源，因發生地點為戶外且未引發火勢，故未啟動疏散病人作業。

院方表示，由於這庭戶外中庭是管制區，全天候皆不開放，將再調閱監視器釐清事發經過，如有涉及人員疏失將再進行追討責任。

延伸閱讀

開刀房護理師涉拍病患私處po文 院方：4人後悔且道歉

護理師上傳開刀房女患者不雅照 嘉市府介入調查

太扯！5護理師開刀房惡搞拍女病患私處PO上網

台南大樓地下室停車場轎車失火 疏散百餘人

相關新聞

警方獲報有砲彈！學校清理清代古砲發現近2百年前砲彈

台南市政府警察局麻豆分局湖山派出所昨天下午，接獲台南藝術大學藝術史學系通報，表示在協助澎湖縣政府文化局整理一批清朝古砲文...

影／單車婦橫越雙黃線左轉 騎士撞成火球釀一死一傷

台中市北屯區太原路三段在今天晚間8時許，傳出機車火燒車意外，釀一死一傷，警方調查，當時七旬林姓婦人騎單車沿太原路三段欲左...

交大警員輕生 台南警方：他生前未遭職場霸凌

台南市交通大隊54歲黄姓警員，今天清晨休假在家被民眾發現在住處輕生。台南市交通大隊下午發出聲明表示，經查黄生前並没有遭受...

桃園90歲老翁迷路 警想幫忙他卻回：我很健康不用擔心

桃園市龍潭警分局聖亭派出所巡佐劉重言、警員溫正忠昨天下午巡邏行經龍潭區中豐路段（臺3線），發現一名長者蹲坐路旁，員警擔心...

影／乾旱！台中大肚山近溫泉飯店火燒山今又復燃

水情嚴峻，但台中市大肚山靠近烏日清新溫泉飯店附近的山坡地連二日火燒山，繼昨天下午近4時許卻發生火燒山，延燒約2千平方公尺...

聽信導航車子受困產業道路 六名壯漢抬車助弱女子脫困

開車真的不能太相信導航！高雄市歐姓女子日前開車去大樹區興山里送貨，搞不清楚當地是遍植荔枝、鳳梨的山區，聽從導航指引誤入崎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。