豐原醫院戶外中庭冒煙 疑菸蒂引發所幸未釀災

衛生福利部豐原醫院復健大樓今天凌晨傳出有煙味逸散情形，院方人員獲報追查，發現是1樓戶外中庭疑因菸蒂引發冒煙情況，所幸未引發火勢，因而未啟動疏散病人作業。

豐原醫院表示，凌晨3時16分許接獲護理師通報復健大樓有煙味逸散情形，經值班護理師巡檢，發現在1樓戶外中庭有冒煙狀況，立即通報保全等相關人員前往現場。

院方指出，由於冒煙位置在中庭木棧板下方，經保全橇開木棧板後發現為疑似煙源處，即以滅火器撲滅，為慎重起見，再以消防栓拉水帶灑水確保無火源，因發生地點為戶外且未引發火勢，故未啟動疏散病人作業。

院方表示，由於這庭戶外中庭是管制區，全天候皆不開放，將再調閱監視器釐清事發經過，如有涉及人員疏失將再進行追討責任。