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涉刺傷「含羞草日記」超艾夾 男子交保後遭挾持毆打

聯合報 / 記者林保光／即時報導

網紅「含羞草日記」副團長「超艾夾」2月22日在高雄遇襲，今天凌晨，涉嫌刺傷他的蔡姓男子，遭多名男子挾持，押至高雄左楠地區痛毆成傷。警方初步了解，有4輛車涉案，其中1名潘姓男子懷疑蔡與他女友有曖昧，才夥人教訓蔡，與超艾夾遇襲的事件無關，警方正追查涉案人當中。

「含羞草日記」副團長超艾夾2月22日在高雄市苓雅區某舞廳外，遭29歲的蔡姓男子涉嫌刺傷，蔡姓男子與另3名男子涉案，經高雄市警苓雅警分局逮捕移送法辦，高雄地檢署聲押蔡未獲准，蔡在2月23日獲法官裁定10萬元交保。

警方了解，今天凌晨1點多，蔡姓男子與另名朋友到高雄市新興區六合二路某酒店喝酒，離開酒店時，就在酒店門口遭多名男子強押上車，蔡的朋友馬上通知蔡妻。事隔3小時後，今天凌晨4點多，蔡經路人發現在高雄市左營區高鐵路附近，經路人報警，將他送往高雄榮總醫院治療。

左營警方問出蔡在六合二路被押，立即通報新興警分局，蔡向警方說，押他的人當中有名潘姓男子（27歲），懷疑他和潘的女友有「曖昧關係」，才找人押他。警方正全查緝潘等人，釐清案情。

蔡姓男子（右二）2月涉刺殺網紅「含羞草日記」團員被捕。圖／本報資料照
蔡姓男子（右二）2月涉刺殺網紅「含羞草日記」團員被捕。圖／本報資料照

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