警方獲報有砲彈！學校清理清代古砲發現近2百年前砲彈

台南麻豆警分局湖山派出所前往學校處理，從清代古砲發現的砲彈已嚴重鏽蝕。記者吳淑玲／翻攝

台南市政府警察局麻豆分局湖山派出所昨天下午，接獲台南藝術大學藝術史學系通報，表示在協助澎湖縣政府文化局整理一批清朝古砲文物時，在其中一座砲管內勾出一只鏽蝕嚴重砲彈，員警獲報後立即到場協助勘驗，並通報軍方防爆人員到場將砲彈帶回處理。

據指出，該批古砲是距今198年前，在清朝道光年間（西元1823年）製造的古砲文物時，委由台南藝術大學藝術史學系清理，該批清代古砲文物已由海運運回澎湖縣政府文化局保存，因砲彈無法上船，遂通報警方處理。