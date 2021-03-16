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警方獲報有砲彈！學校清理清代古砲發現近2百年前砲彈
台南市政府警察局麻豆分局湖山派出所昨天下午，接獲台南藝術大學藝術史學系通報，表示在協助澎湖縣政府文化局整理一批清朝古砲文物時，在其中一座砲管內勾出一只鏽蝕嚴重砲彈，員警獲報後立即到場協助勘驗，並通報軍方防爆人員到場將砲彈帶回處理。
據指出，該批古砲是距今198年前，在清朝道光年間（西元1823年）製造的古砲文物時，委由台南藝術大學藝術史學系清理，該批清代古砲文物已由海運運回澎湖縣政府文化局保存，因砲彈無法上船，遂通報警方處理。
麻豆警方獲報後，查看清代古砲內的砲彈已鏽蝕嚴重，為求慎重仍將砲彈轉交軍方處置後續事宜，初步了解該砲彈樣式應為日治時期遺留75mm砲彈殘體，已無火藥殘留，並無危險性。
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