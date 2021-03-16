快訊

逆轉！景文科大情色迎新逼學弟妹脫內衣褲 學長姐獲判無罪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

警方獲報有砲彈！學校清理清代古砲發現近2百年前砲彈

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南麻豆警分局湖山派出所前往學校處理，從清代古砲發現的砲彈已嚴重鏽蝕。記者吳淑玲／翻攝
台南麻豆警分局湖山派出所前往學校處理，從清代古砲發現的砲彈已嚴重鏽蝕。記者吳淑玲／翻攝

台南市政府警察局麻豆分局湖山派出所昨天下午，接獲台南藝術大學藝術史學系通報，表示在協助澎湖縣政府文化局整理一批清朝古砲文物時，在其中一座砲管內勾出一只鏽蝕嚴重砲彈，員警獲報後立即到場協助勘驗，並通報軍方防爆人員到場將砲彈帶回處理。

據指出，該批古砲是距今198年前，在清朝道光年間（西元1823年）製造的古砲文物時，委由台南藝術大學藝術史學系清理，該批清代古砲文物已由海運運回澎湖縣政府文化局保存，因砲彈無法上船，遂通報警方處理。

麻豆警方獲報後，查看清代古砲內的砲彈已鏽蝕嚴重，為求慎重仍將砲彈轉交軍方處置後續事宜，初步了解該砲彈樣式應為日治時期遺留75mm砲彈殘體，已無火藥殘留，並無危險性。

台南麻豆警方通知軍方防爆人員，前往學校處理從清代古砲清出的砲彈。記者吳淑玲／翻攝
台南麻豆警方通知軍方防爆人員，前往學校處理從清代古砲清出的砲彈。記者吳淑玲／翻攝

文物 文化局

延伸閱讀

日月潭邵族獨木舟露出水面 族人搶救文物再現風華

竹縣文化局響應世界閱讀日 推書展、繪本音樂會

鹿鳴堂成垃圾堆？登錄逾兩年 未交管理維護計畫

基隆市文化局16至19日整修 文化中心圖書館暫停開放

相關新聞

警方獲報有砲彈！學校清理清代古砲發現近2百年前砲彈

台南市政府警察局麻豆分局湖山派出所昨天下午，接獲台南藝術大學藝術史學系通報，表示在協助澎湖縣政府文化局整理一批清朝古砲文...

影／單車婦橫越雙黃線左轉 騎士撞成火球釀一死一傷

台中市北屯區太原路三段在今天晚間8時許，傳出機車火燒車意外，釀一死一傷，警方調查，當時七旬林姓婦人騎單車沿太原路三段欲左...

聽信導航車子受困產業道路 六名壯漢抬車助弱女子脫困

開車真的不能太相信導航！高雄市歐姓女子日前開車去大樹區興山里送貨，搞不清楚當地是遍植荔枝、鳳梨的山區，聽從導航指引誤入崎...

七旬嬤搭計程車心臟病發 運將急闖派出所求警開道

台中市羅姓女子在11日與高齡七旬的母親搭計程車外出時，行經北屯區時突然心臟病發，當場嚇壞司機，幸好司機記得第五警分局東山...

水情嚴峻！台中大肚山近溫泉飯店連2天火燒山

水情嚴峻，但台中市大肚山靠近烏日清新溫泉飯店附近的山坡地連二日火燒山，繼昨天下午近4時許卻發生火燒山，延燒約2千平方公尺...

涉刺傷「含羞草日記」超艾夾 男子交保後遭挾持毆打

網紅「含羞草日記」副團長「超艾夾」2月22日在高雄遇襲，今天凌晨，涉嫌刺傷他的蔡姓男子，遭多名男子挾持，押至高雄左楠地區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。