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台中30歲男深夜疑墜5樓高溪南橋溺水 警消救起送醫命危
台中市消防局昨天深夜獲報，有人在烏日區溪南橋遺留手機後，疑似墜落五樓高的大里溪溺水，要求協助救援，消防員趕到後，發現有一名男子在溪南橋下大里溪溺水，由於橋面距離水道約五樓高，情況不明，立即出動動力橡皮艇等支援，將溺水的男子救起，這名被救起的男子年約30歲，意識昏迷，送往大慶中山醫院急救，有生命危險。
台中市消防局說明，消防局在昨天深夜11時44分接獲五光派出所來電表示，一名外勞向巡邏員警報案，溪南橋有民眾遺留手機後疑似跳橋，請求派員前往搜救，立即派遣溪湳及勤工分隊前往救援。
消防員在昨天深夜11時57分到場後發現，溪南橋面距離橋下大里溪床約五層樓高，該名溺水男子距岸邊約30公尺，水深約至成人的脖子處，距離遠，無法明確確認生命徵象，經由大里分隊以動力橡皮艇支援，並加派大誠分隊支援吊臂車輛，在今天凌晨0時42分，尋獲落水男子，男子意識模糊，送往大慶中山醫院救治。
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