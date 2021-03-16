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台南市交大警員住處輕生 南警：全力協助家屬辦理後事

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

台南市交通大隊54歲黃姓警員，疑因個人情緒障礙，今天清晨3點多休假在家時，在東區11樓住處輕生。交通大隊說，黃負責拖吊違規車輛業務，平時工作表現，生活正常。台南市警察局督察室已展開慰問，並發動警心行動，協助家屬處理後事。

今天清晨3點21分，有民眾向110報案，有人吊掛在東區某大樓11樓外牆上，警方和消防人員獲報到場，發現交通大隊黃姓警員，在住家曬衣間外牆上吊自殺，經送往台南市立醫院急救後，清晨近5點經醫師宣告不治，未在黃住處發現遺書。

.黃平時工作及表現正常，目前獨居，黃妻已往生多年，兩人無子女。昨天黃上午8點12點執行拖吊勤務、下午1點至5點時常訓，昨晚6點 時簽退返家，今天輪休。台南市警察局長方仰寧已指示督察室慰問及發動警心行動，全力協助家屬處理後事。

據了解，黃生前有情緒障礙及三高等慢性病，轄區警方已通知住在桃園家人南下了解，至於輕生真正原因待警方進一步詗查。

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台南市交通大隊54歲黃姓警員，今天清晨休假時在東區11樓住處輕生，台南市警察局將全力協助家屬處理後事。圖／本報資料照片
台南市交通大隊54歲黃姓警員，今天清晨休假時在東區11樓住處輕生，台南市警察局將全力協助家屬處理後事。圖／本報資料照片

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