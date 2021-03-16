英國男子心情鬱悶失聯 英國家人跨海求助 警尋回人平安

一名在台灣工作的英國男子因家中變故心情鬱悶，二天沒上班失聯，在英國的家人著急，透過英國在台辦事處協尋，台中市清水警分局積極協尋，英語能力好的外事巡官楊志祥從英國男子的手機發現，對方有時關機，有時開機，掌握對方手機訊號發射地後，順利找到人，並向英國家人報平安，英國男子在台灣同事昨向警方再度致謝。

在台中清水工作的51歲英國籍男子，因心情憂鬱一度失聯2天未到公司，國外家人因聯繫不到心急如焚，經英國在台辦事處協請警方找尋，台中市清水警分局長張啓祥接獲消息後很重視，主動派員聯繫英國籍男子之在台公司代表到分局報案，公司代表表示，近期因英國籍男子家中遭逢變故，上班時心情鬱悶疑似有輕生念頭，警方受理後立即啟動緊急協尋機制，並調閱其手機最後發話位置於烏日區高鐵三段附近，並即通報轄區烏日分局及台中市專勤隊派員協尋。

清水警分局巡官楊志祥發現英國男子電話，時而開機時而關機，楊志祥除了通報請求該轄區分局派員協尋外，秉持著救人如救火的精神持續撥打該男子手機試圖聯繫，終於在本月11日上午8點許，聯繫到英國男子，確認其安全無虞並於電話中安撫其情緒，同時通知該男子在台公司派員立即前往，經警方及公司人員持續安撫後，順利將男子安全帶回公司，並向英國家人報平安。

清水警分局長張啓祥表示，外籍人士身處異鄉，需要各方多加關懷，警方如何融入外籍人士圈內，了解各國不同的風土民情係刻不容緩之議題，他呼籲民眾珍惜生命，多關懷及詢問家人近況，若發現任何需要協助的人、事、物均可以撥打110向當地管轄之警政單位通報，請大家協助警方打造安心宜居社區生活環境，共同建立清水治安友善通報網。

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