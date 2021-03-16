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高雄酒客臨去時推倒酒吧擺設 遭店員持棍打破頭

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市新興區五福一路某酒吧今天凌晨發生店員與酒客糾紛，酒客推倒門口擺設，與店員起爭執，遭店員持棍打傷頭部，警方將涉案人一併帶回，依傷害及違反社會秩序維護法查辦全案。

警方表示，今天凌晨3點多，新興警分局五福路派出所接獲報案，員警趕去酒吧，發現店員陳姓男子（26歲）與酒客黃姓男子（31歲）爭吵，其中黃男頭部有輕微撕裂傷，將2人拉開，帶回黃與朋友盧姓男子（33歲），以及陳姓、王姓2店員（30歲），了解事發經過。

警方調查，黃酒後準備與朋友離去，隨手推倒店門口的擺設裝置，陳姓店員見狀，上前理論，黃不滿，大聲咆哮，2人拉扯中，陳姓店員隨手拿出店內防身用的短棍，涉嫌擊傷黃的頭部，才造成黃男頭部撕裂傷，但黃姓男子並未就醫。

警方到場帶人。記者林保光／翻攝
警方到場帶人。記者林保光／翻攝

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