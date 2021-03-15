影／單車婦橫越雙黃線左轉 騎士撞成火球釀一死一傷

台中市北屯區太原路三段在今天晚間8時許，傳出機車火燒車意外，釀一死一傷，警方調查，當時七旬林姓婦人騎單車沿太原路三段欲左轉九龍街，但林婦沒有在路口代轉，反而提前行駛到快車道，欲橫越雙黃線左轉，騎到路口時，對向騎車的盧姓男子反應不及，直接撞上，盧機車倒地後油箱破裂，燒成一團火球，林婦送醫不治，盧則受傷仍在醫院急救中，詳細肇事原因，有待後續調查釐清。

據查，林姓婦人（76歲）在今天晚間8時許，騎單車沿北屯區太原路三段往大坑方向行駛，林婦騎到九龍街口時，欲左轉九龍街，但林婦沒有在路口停等待轉，反而是提前直接從慢車道騎到快車道後，欲橫越雙黃線左轉，但林婦左轉才剛到路口，對向騎車的盧姓男子（39歲）就行駛到路口，疑未在路口減速，反應不及，直接撞上林婦。

林婦連人帶車被撞倒在地，而盧姓男子與機車則在地面滑行數十公尺，而盧機車油箱破裂，油料與地面摩擦火花讓機車變成一團火球，警、消獲報到場時，林婦已無呼吸心跳、盧則是意識不清，有耳鼻出血、全身擦挫傷的狀況，二人都被送往中國醫藥大學急救，林婦傷重不治，盧則還在醫院急救。