大肚山火燒山消防員從白天救到黑夜 接水袋2公里搶救

這場火燒山大火，從白天打到黑夜，台中大肚山靠近烏日區清新溫泉飯店附近今天下午發生火警，山上火場消防車無法開抵，消防隊員先徒步上山，拿著打火把人力滅火，火勢蔓延迅速，消防水車只能開到路的盡頭，消防隊員再利用多條水袋接駁延伸水線，消防隊員說，這是一場難辛的打火戰場，打火弟兄們努力中。

台中市消防局今天下午3點57分獲報，烏日區清新溫泉渡假飯店附近有火警，派遣烏日、春社及工業區分隊，出動消防車7輛，消防人員19名，由第三大隊副大隊長涂政宏到場指揮搶救。

現場是山坡雜草起火燃燒，火點不易接近，面積廣大，消防局陸續加派分隊支援，晚上無風勢助長火勢、延燒緩慢，下午現場燃燒面積約2千平方公尺，消防人員延防火巷進行防護中。

到晚上7點28分，在消防隊員搶救下，已縮小火勢範圍，並持續朝主火點進行火勢撲滅中，火點距離清新溫泉飯店約2.5公里遠，該處已處理完畢，目前處理靠近成功嶺附近之火點，已將火點圍堵、持續撲滅中。

消防隊員說，火場位於山坡，水箱車無法開抵，白天先以人力爬山拿打火把滅火，但晚上火勢仍大，從加派的水箱車和各分隊支援的水袋，接駁後延伸水線，才能對火源射水機會，終在深夜才控制火勢。