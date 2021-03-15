聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中騎士撞單車老婦 機車起火燃燒一命危一昏迷
台中市北屯區太原路三段在今天晚間8時許，傳出一起機車撞單車後起火燃燒的交通事故，燃燒的機車還波及路旁停放的一輛轎車，現場有兩名傷者，分別是年約40歲的機車騎士、年約70歲的老婦人，警、消到場時，騎士意識模糊，而老婦人已無生命跡象，兩人都已送醫急救，詳細的案發原因，有待後續調查釐清。
台中市消防局在今晚8時許獲報，北屯區太原路三段傳出一起機車與單車的事故，其中機車在發生事故後起火燃燒，現場40歲男騎士有意識不清，耳漏、鼻漏的狀況，而騎單車的70歲婦人則是無呼吸、心跳，都已送往中國醫藥大學附設醫院急救，機車起火燃燒時，還波及一輛路旁車輛，詳細起火原因，有待火調科後續調查釐清，而第五警分局交通分隊也已到場調查事故原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言