台中騎士撞單車老婦 機車起火燃燒一命危一昏迷

台中市北屯區太原路三段在今天晚間8時許，傳出一起機車撞單車後起火燃燒的交通事故，燃燒的機車還波及路旁停放的一輛轎車，現場有兩名傷者，分別是年約40歲的機車騎士、年約70歲的老婦人，警、消到場時，騎士意識模糊，而老婦人已無生命跡象，兩人都已送醫急救，詳細的案發原因，有待後續調查釐清。

台中市消防局在今晚8時許獲報，北屯區太原路三段傳出一起機車與單車的事故，其中機車在發生事故後起火燃燒，現場40歲男騎士有意識不清，耳漏、鼻漏的狀況，而騎單車的70歲婦人則是無呼吸、心跳，都已送往中國醫藥大學附設醫院急救，機車起火燃燒時，還波及一輛路旁車輛，詳細起火原因，有待火調科後續調查釐清，而第五警分局交通分隊也已到場調查事故原因。 台中市北屯區太原路三段在今天晚間8時許，傳出機車與自行車的交通事故，機車發生車禍後起火燃燒，車禍造成2名傷者，一人無生命跡象。圖／讀者提供 台中市北屯區太原路三段在今天晚間8時許，傳出機車與自行車的交通事故，機車發生車禍後起火燃燒，車禍造成2名傷者，一人無生命跡象。圖／讀者提供 台中市北屯區太原路三段在今天晚間8時許，傳出機車與自行車的交通事故，機車發生車禍後起火燃燒，車禍造成2名傷者，一人無生命跡象。圖／讀者提供 台中市北屯區太原路三段在今天晚間8時許，傳出機車與自行車的交通事故，機車發生車禍後起火燃燒，車禍造成2名傷者，一人無生命跡象。圖／讀者提供