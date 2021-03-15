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惡房客積欠房租11個月還牽拖屋況差 結果大快人心

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市賴姓女子107年起租下熊姓房東位於左營區大樓的其中一層房屋，事後熊男發現賴女只繳了第1次的水電瓦斯費，第2年起更積欠房租長達12個月，雖多次要求賴女繳錢，賴女卻以屋況不佳反要熊男返還她修繕房屋代墊的27萬並抵押租金，橋頭地院審理後認為賴女沒能提出實際修繕費用明細，判定賴女須返還房屋及積欠的房租、雜支等共計16萬多元，可上訴。

熊男提告指出，賴女107年7月經介紹租下他的房屋，賴女簽約前要求他花3萬元委託賴女姊夫進行房屋牆面粉刷、馬桶零件更新等修繕，兩人該年7月8日簽約，談定租期2年，賴女每個月需繳交1萬元租金並自行負擔水、電、瓦斯費，但10月熊男卻接獲水電瓦斯費的催繳單，賴女起初表示12月會繳，事後賴女直接連房租都不繳，熊男多次聲請調解也避不見面。

熊男統計，賴女水電瓦斯費自107年9月至109年7月，近2年期間都沒繳過，共積欠5萬多元，加上積欠12個月的房租，扣除押金1萬還欠11萬多，兩者合計共欠16萬多元，熊男起訴聲明賴女應歸還16萬多元，並將房屋返還。

賴女則反駁，她搬進房屋後發現房屋有嚴重漏水、發霉、油漆剝離等情況，瓦斯表及管線長達15年沒更新，馬桶還因長久未經處理，導致阻塞不通、糞便回流水箱溢流，除造成水費暴增也曾害她兒子因地板濕滑摔傷，她向熊男陸續反映皆未改善，該房屋屋齡達26年，曾因921地震受損成為危樓，質疑熊男將無法居住的危樓出租賺錢，是罔顧承租人的人身安全。

賴女說，因熊男沒有修補行為，她無奈之下只好花27萬自行請人修繕，並提出她手寫統計的自行修繕總費用單及某工程行開具的估價單，賴女說，如以代墊修繕費抵銷熊男主張她應付的錢，那熊男反而還需還她16萬多元，相當於16個月的租金，即是她還可承租至今年6月。

法官審酌，民法第430條明文規定「租賃物如有修繕必要，應由出租人負擔」，但查看賴女提供瓦斯公司的檢驗紀錄，檢驗表格勾選「合格」及「無異常」，大樓進行建築物公共安全檢查也證明建築物符合規定，無任何結構性毀損。

法官再查看賴女提出的發票，卻是購買浴室清潔劑、漂白水等清潔用品的憑證，而修繕明細表及估價單則有多項重複，是否真的花到27萬恐有疑義，判定熊男為有理由，應予准許。

高雄市賴姓女子租屋後積欠熊姓男子12個月房租及近2年的水電瓦斯費，被熊男提起民事訴訟，橋頭地院審理後判定熊男為有理由。記者陳玫伶／攝影
高雄市賴姓女子租屋後積欠熊姓男子12個月房租及近2年的水電瓦斯費，被熊男提起民事訴訟，橋頭地院審理後判定熊男為有理由。記者陳玫伶／攝影

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