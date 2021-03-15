他只呼吸不順送醫險猝死 雲林救護車更新救命大大升級

雲林縣1年來救護車全面更新，每車並裝置最新的12導心電圖傳輸系統，可在送達醫院前，把患者心電圖傳給醫院判讀，黃金時間內採取應對的急救，1年下來急救效能提升3倍，把10餘人從鬼門關救回，兩位心肌梗塞猝死邊緣的男子今天參加消防局成果發表會現身說法，縣府也感謝雲林各大醫院通力合作建置完善的救心系統，足為國內典範。

雲林縣消防局去年更新全縣老舊救護車，並推動「12導程心電圖網路」方案，為全縣的救護車配置最新的12導程心電圖機，可在第一時間偵測急性心肌梗塞患者的心電圖並快速傳到醫院供醫師判讀，並為急救作好準備，病患一抵達馬上可採取必要的急救作為。

消防局今天邀集台大、成大、長庚、基督教雲林分院及媽祖醫院等醫院召開「聯手護心、重獲心聲」成果發表會，分享成果並呼籲「冒冷汗、心痛喘、卡緊叫救護車」，由副縣長謝淑亞和兩名成功救命的民眾共同切「救護車造型蛋糕」慶重生。

年近7旬鐵工李晉隆細說被搶回一命的經過，他說，當時他正要工作卻突冒冷汗，休息不見好轉，趕回家休息仍很不舒服，家人趕緊通報119，李晉隆回憶當時狀況，消防車一到隨即裝上12導程心電圖機，到院後直接進開刀房裝支架，6天後出院「仍像一尾活龍！」。

49歲的黃姓上班族，則說他平時很注重養生、運動，生活起居規律，每天上班都爬樓梯當是運動，某日一進辦公室突感不適，並無心肌梗塞的症狀，只感覺呼吸不順坐立難安，休息仍感不適，隨即請同事叫救護車，救護人員仍先以12導程心電圖機偵測傳輸，後來到醫院他即休克昏迷。

台大副院長馬惠明表示，黃曾一度心跳停止，且當天手術房已滿，為了搶救仍緊急讓他優先處理，這都歸功於12導程心電圖，讓醫院得以提前部署。搶救心梗分秒必爭，愈早處理心肌受傷愈少，癒後情況會更好，雲林能享有比都會區更完善的急救醫療，尤其各大醫院能跨院合作無間，建構完整的急救體系，足為國內典範。

消防局長林文山表示，縣府除全面汰換救護車，也推動12導程心電圖網路方案，已對所有分隊完整部署28部救護車1車1機，不僅車輛新，裝備更精進，過去3個月救1人，如今1個月救3人，效能成長3倍，迄今超過10位患者獲救，重拾人生，12導程心電圖每部造價達約30萬元，感謝各界的愛心捐贈。