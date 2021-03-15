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影／南投水溝蓋突陷落 載怪手鐵牛車傾倒壓死人
南投縣埔里鎮南村里一處農地今下午原要進行整地，載運小型怪手的鐵牛車因此停靠路旁，未料停放處的水泥加蓋水溝疑不堪負重突崩塌，鐵牛車向右傾倒後壓死在旁指揮的潘姓男子，確切事故發生原因仍待警方調查釐清。
南投縣消防局表示，今下午2時許獲報台14線中潭公路約52.5K埔里往國姓方向有車輛翻覆事故，且有人員遭重壓受困，隨即調派埔里和中心碑分隊人車馳援，但調派大型吊車協助援救，將人救出時已無生命跡象，緊急將其送醫急救。
警方調查，53歲潘姓男子在台14線中潭公路附近租地栽種茭白筍，但為販售新鮮現採的茭白筍，近期再向人承租南村里一處土地，今下午更僱工前往該處進行整地作業，未料載運小型怪手的鐵牛車才靠路側不久，就發生意外。
當時負責整地的洪姓工人以俗稱「鐵牛」的拼裝車載運小型怪手，其駕駛鐵牛車抵赴農地旁道路時，潘男就在一旁指揮，未料停車處為水泥加蓋水溝，水泥構造物疑因不堪負重突崩塌，鐵牛車陷落溝中向右傾倒，潘男閃避不及遭重壓。
現場民眾發現後緊急報案，警消到場後趕緊調派大型吊車將挖土機及鐵牛車吊起，但潘男因遭重壓，胸、腹部嚴重受創，到院時已無生命跡象，急救後仍宣告不治。
警方表示，初步檢視事故現場發現，水溝上方水泥崩塌後形成長9.1米、寬1.4米的大坑洞，而該水泥溝造物設置時間、承載重量、是否屬灌溉水圳的水泥加蓋物等仍要向向公路總局、農水署等相關單位確認，確切事故原因也待調查釐清。
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