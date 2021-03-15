6歲男童趁家人熟睡…提燈籠偷溜出門 迷路5公里外大哭
桃園市一名6歲男童今天清晨5點多，趁家人還在熟睡，獨自一人偷溜出門，沒想到卻迷路回不了家，站在路邊嚎啕大哭。警方獲報趕抵，只見小男孩提著市府今年發送的「牛轉乾坤」小燈籠，左顧右盼看來十分慌張。在員警鍥而不捨的協助下，總算幫男童找到家人，讓他平安返家。
平鎮警分局宋屋派出所副所長許智勇表示，家住楊梅區電研路的6歲劉姓男童，今天清晨趁著家人還在熟睡，獨自跑出門玩耍，沒想到卻迷失方向回不了家，徒步走了5公里到了平鎮區的復旦路，邊走邊哭，路過的熱心民眾見狀，趕緊報警。
警員董彥和及蕭浥家獲報趕抵現場，但男童一問三不知，員警只好將男童穿著與特徵，通報勤指中心轉報鄰近分局，清查是否有民眾報案協尋走失的孩子，並詢問附近店家及住戶指認，但仍苦尋未果，員警擔心男童力體力不支，只好先將他帶回派出所安置，充當臨時保母安撫男童不安的情緒。
員警隨後拍下男童照片，巡邏時沿途詢問商家、民宅及公寓大廈的保全警衛是否見過這位男童，同時也將男童走失的訊息張貼網路社群平台，請大家幫忙協尋。最後員警順利找到男童家人資料，並將男童帶返家，焦急的家屬見到男童平安無恙，頓時放下心中大石，也對熱心民眾及警方的協助，感到十分感激。
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