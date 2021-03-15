保四警官陳屍彰化華陽吊橋下 今年已第2件憾事

保四總隊兩線兩星詹姓警官，今天下午被發現陳屍在彰化市八卦山華陽吊橋下方山谷，保四總隊第3大隊大隊長楊元和指出，初步排除他殺，而詹有家庭及個人身心等問題，死因還待檢警進一步調查。今年1月16日，華陽吊橋也有一久病男子，被發現陳屍橋下。

39歲的詹姓警官是警大70期，嘉義縣人，育有一男一女，2012年從北部調到保四總隊第3大隊，以警務員官階任職9年多，去年離婚目前單身，在彰化市租屋生活。

楊元和說，詹長期疑似有睡眠障礙方面的身心疾病，加上家庭因素困擾，但平時上班正常，工作認真，跟同事互動也無異樣，偶爾才回嘉義縣老家。

保四指出，由於詹姓警官今天上午沒來上班，隊部懷疑有異，即會同家屬向彰化警分局八卦山派出所報案，從行車軌跡發現他的車子在華陽吊橋附近，經過搜尋，發現他已陳屍20多公尺深的橋下。警方研判他是在天深夜或今天凌晨墜落橋下。

有28年歷史的彰化市華陽吊橋，過去也有人墜落約20公尺深的山谷死亡例子，去年年中，彰化縣政府辦理整修時，也刻意在兩側加設纜網，但仍然防止不了類似事故發生。