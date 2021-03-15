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影／電影「天能」真實上演 BMW台中市區快車道倒車

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

燒腦電影「天能」中，主角利用時間逆行的機器，解決世界危機，片中有一段逆行轎車與順行轎車在高速公路的追逐戲碼，讓觀眾看得瞠目結舌，不過台中市有網友昨天在臉書社團發布一段影片，他因目擊一輛BMW轎車直接在市區快車道倒車，所以他將影片以倒播的方式錄製上傳，就像電影中的逆行車奇觀，他還以電影天能的台詞「只能送你一個字，天能」下標，創意引發5000多名網友按讚。

這名網友Liu昨天在臉書社團「路上觀察學院」發布這段影片，影片中所有人、車都倒著走，只有一輛BMW的車是順向走，該名網友不忘附上電影「天能」的著名台詞、圖片「只能送你一個字」。

有網友丈二金剛摸不著頭緒，但也有網友直接就知道是電影橋段，秒回「天能」，但也有網友諷刺是「是D（低）能吧」，因為如果將影片以正常方式播放的話，就會發現該輛BMW轎車是在快車道倒車，十分危險。

因影片中場景被認出是在台中市西屯區的惠中路，台中市第六警分局表示，目前並未接獲有民眾檢舉在快車道倒車的違規情形，不過根據道交條例規定，在快車道倒車的話，可罰600元至1200元，提醒用路人遵守規範的行車方向通行，以免受罰。

台中市有一輛BMW轎車被民眾目擊在快車道倒車，有網友發揮創意，借用電影「天能」的橋段，倒轉播放，引來5000多名網友按讚。圖／摘自臉書路上觀察學院
台中市有一輛BMW轎車被民眾目擊在快車道倒車，有網友發揮創意，借用電影「天能」的橋段，倒轉播放，引來5000多名網友按讚。圖／摘自臉書路上觀察學院
台中市有一輛BMW轎車被民眾目擊在快車道倒車，有網友發揮創意，借用電影「天能」的橋段，倒轉播放，引來5000多名網友按讚。圖／摘自臉書路上觀察學院
台中市有一輛BMW轎車被民眾目擊在快車道倒車，有網友發揮創意，借用電影「天能」的橋段，倒轉播放，引來5000多名網友按讚。圖／摘自臉書路上觀察學院

車道 BMW

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