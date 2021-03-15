叫醒他的不是鬧鐘是員警 笨賊行竊還過夜當場被逮
屏東林邊46歲蔡姓男子，13日下午前往美華路段一棟民宅行竊，得手1條金項鍊、2個皮夾，事後屋主察覺報警，警方陸續到場採證，當晚蔡男誤以為屋內沒人再度潛入過夜，卻在14日上午遭採證員警發現當場逮捕，警詢後，將他依加重竊盜罪移送。
蔡男13日下午前往林邊美華路段一處民宅行竊，得手1條金項鍊、2個皮夾後逃離，事後，受害屋主發覺遭竊並報警，警方陸續到場採證，當晚蔡誤以為屋內沒人，再度潛入民宅，並隨機挑選一間房便倒頭大睡。
14日上午，警方再次訪查遭竊民宅，卻赫然發現，蔡男在屋內睡覺，立刻將他叫醒並將人逮捕。當下，蔡男睡眼惺忪向警方表示，「是來借親友家住」，還辯稱贓物也是親友的；員警隨即反問，「親友在哪？」便刻戳破謊言。
警方在蔡男身上，找到失竊的贓物1條金項鍊、2個皮夾，以現行犯逮捕，警詢後，將蔡男依加重竊盜罪移送。
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