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屏東車城台26線翻車事故 車內6人受困幸脫險

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東車城鄉台26線11km處，昨天下午發生翻車事故，一輛白色轎車行經尖山路段轉彎時，車輛不明原因失控，翻落至道路5公尺外的邊坡，車體翻覆四輪朝天，警消獲報後，到場將車內，分別為2男、2女以及2名孩童，共6名傷患，經搶救後送醫，所幸，皆無生命危險，詳細事故原因仍待釐清。

這起事故，發生於昨天下午4時許，一輛白色轎行經尖山路段時，車輛不明原因失控，翻落至道路約5公尺外的邊坡，車體翻覆四輪朝天，車上6人皆受困車內，路過民眾見狀，立即報警處理。

警消獲報，派出消防車、救助器材車及4輛救護車到場搶救，為防止汽油外洩，立即佈水線，在車輛周邊警戒，搶救人員於6分鐘內，分別救出35歲男子、33歲女子、29歲男子、14歲女子、5歲男童以及7歲女童。

車內6名傷者受到不同程度的擦挫傷，意識皆清楚，送醫搶救後，並無生命危險。至於車體為何會翻覆，詳細事故原因仍待釐清。

車內2男、2女以及2名孩童，共6名傷患，經搶救後送醫，所幸，皆無生命危險，詳細事故原因仍待釐清。記者陳弘逸／翻攝
車內2男、2女以及2名孩童，共6名傷患，經搶救後送醫，所幸，皆無生命危險，詳細事故原因仍待釐清。記者陳弘逸／翻攝
屏東車城鄉台26線11km處，昨天下午發生翻車事故，輛白色轎不明原因失控，翻落至道路5公尺外的邊坡，車體翻覆四輪朝天。記者陳弘逸／翻攝
屏東車城鄉台26線11km處，昨天下午發生翻車事故，輛白色轎不明原因失控，翻落至道路5公尺外的邊坡，車體翻覆四輪朝天。記者陳弘逸／翻攝

屏東 車禍

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