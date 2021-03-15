台東自撞車禍 校方：死亡學生家境不佳將慰助

花東海岸公路今晨發生自撞車禍造成1死4傷，台東大學表示，事故車上6人中4人為學校學生，死者張姓學生家境經濟狀況不佳，除協助死傷學生辦理保險理賠外，也提供慰問金。

台東大學今天發布新聞稿指出，這起車禍意外車上有4名學校學生，分別為1名大一、2名大三及1名大四學生，很遺憾的在事故中過世者為學校大三學生，學校在第一時間已與學生的家長取得聯繫，並協助處理後續事宜。

其餘3名學生，分別為頭部撕裂傷及擦傷等，傷勢較為輕微，其中有1人已出院返家休養。

台東大學表示，此事故中駕駛為大四學生楊宇潔，目前是國訓中心柔道項目國手，準備參加今年在中國成都舉辦的世大運及明年的亞運賽事。

台東大學指出，楊宇潔是台東阿美族人，因入選國手目前在國訓中心備賽，因返校修習生活教育講座而向國訓中心請假，原預訂在今天下午參與生活教育講座課程。

台東大學表示，楊宇潔昨晚相約柔道專長的學妹們相聚，在返程中因為肚子餓而在台11線的超商稍作停留，買食物充飢；接著在返回市區的路上，經加母子灣時車輛翻覆。

楊宇潔傷勢為頭部撕裂傷，已由醫院進行縫合手術，腦部及腹部經超音波檢查，皆無大礙。

台東大學指出，事故中不幸過世的大三張姓學生，苗栗苑裡人，經由繁星管道入學，張姓學生的母親是越南籍新住民，下有5名妹妹，為中低收戶。目前張姓同學的母親已趕往台東處理後續事宜，學校也提供住宿安排並有專人提供協助。

台東大學學生事務處針對學生意外傷害都有處理標準，學生也都投保平安保險，後續除協助死傷學生辦理保險理賠外，也提供慰問金，受傷學生也將由心理師及社工師進行心理諮商輔導，協助學生心理復健。