粗心婦急交家人住院費卻弄丟 楠梓警靠瓶裝水找失主

高雄市楠梓區51歲焦姓婦人到銀行領10萬元現金原想幫忙家人繳交住院費，至某家電信服務中心辦業務後，不慎將裝有現金的袋子遺落在店中，店員發現趕緊報案，警方查看袋中內容物，發現袋中有瓶高雄銀行發的發財金瓶裝水，且紙鈔捆錢帶有銀行經手人的職名章，最後循線成功聯繫上焦姓婦人。

某電信服務中心王姓店員向警方報案表示，他本月12日下午3時許發現有客人將塑膠袋遺落在店中櫃台，塑膠袋中有一個白色信封，打開赫然看見一疊疊千元紙鈔，但因當時店內客人眾多，已經無法確認失主，只好親自將塑膠袋送到派出所報案。

員警清點袋內現金，共有10萬元現鈔，有員警眼尖發現塑膠袋中有瓶高雄銀行發放的瓶裝水，而且紙鈔的捆錢帶有銀行經手人職名章，警方依線索循線電詢銀行最近是否有民眾提領10萬元現金，順利查到焦婦電話。