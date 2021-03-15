一句「叭三小」惹禍 司機、騎士當街互毆遭法辦
27歲何姓男子今晨8時騎車行經台北市萬華區貴陽街二段，因遭公車長鳴喇叭心生不滿，破口大罵「叭三小！」此舉引發江姓司機不滿，當場下車與何男理論，雙方一言不合大打出手，因何男事後對江男提告，警方介入後依傷害罪嫌偵辦。
警方表示，轄區龍山派出所員警獲報到場時，江男已離開現場。留在現場的何男供稱，當時江男駕車從路邊切入車道，對何長鳴喇叭，何心生不滿，破口大罵「叭三小！」未料引發江男不滿，當場衝下公車理論。
過程中，2人一言不合，大打出手，當街上演全武行，路過的行人和機車騎士全都看傻，經民眾報案後，員警立刻到場介入。
據悉，何男事後配合警方到案說明，並對江男提告傷害，警方中午通知江男到案、製作筆錄，江男表示要視雙方和解情形決定是否提告，警方詢後依傷害罪嫌將江男送辦。
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