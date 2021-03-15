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在白冰冰臉書留言「為了錢犧牲女兒」 涉嫌誹謗被起訴
基隆市雷姓女子在藝人白冰冰的臉書粉絲專頁，涉嫌留言「為了錢財不惜犧牲親生女兒」、「下去！跟你女兒一樣，死在水裡」等文字，傳達指白收入來源不正當，且因此危害女兒訊息，供臉書不特定訪客瀏覽。白冰冰蒐證後提告，基隆地檢署偵結，認定雷女行為足以貶抑白冰冰人格、名譽，依誹謗等罪嫌提起公訴。
檢方起訴指出，雷女去年4月間在白冰冰臉書粉絲專頁直播影片留言區，留言「錢貪的那麼多，經濟免力當然強」、「你是最毒的謊言病毒，為了錢財不惜犧牲親生女兒」、「你女兒在呼喚了」、「下去！跟你女兒一樣，死在水裡」等文字。
白冰冰得知後報案，新北市林口警分局偵詢後將雷女送辦。新北地檢署陳請台灣高檢署檢察長核轉基隆地檢署偵辦。
基隆地檢署依據雷女供述及白冰冰臉書粉絲專頁截圖等事證，認定雷女行為分涉恐嚇危害安全罪、公然侮辱罪、散布文字誹謗罪。雷女一行為犯3項罪名，為想像競合犯，請法院依刑法從重以誹謗罪處斷。
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