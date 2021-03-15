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當愛情走調戀情已逝 男惱怒前女友討錢騎車撞傷母女

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市20歲徐姓男子與游姓女友去年分手，當交往時向游女借5000元未還，去年8月間，在桃園區住家停車場停放機車，遇見游女和她母親，游女上前向徐追討借款，雙方口角，徐男惱羞成怒竟騎機車衝撞母女2人倒地受傷，2人驗傷提告。桃園地檢署今天上午表示，根據現場監視器畫面和傷單，偵結徐男依傷害罪嫌聲請簡易判決處刑。

檢警調查，徐男與游女原是交往男女朋友，去年感情細故分手，去年8月31日晚間，徐騎機車回桃園區住處地下停車場停車，剛好碰上游女和她母親經過，游女向徐追討之前未還的5000元借款，雙方發生糾紛，徐竟騎機車衝撞2人倒地，造成游女腹壁擦傷、下背、骨盆挫傷與右膝擦傷，游母腹壁、下背與骨盆等處挫傷，2人驗傷提告。

徐男否認犯行、辯稱，當時游女和游母碰到他的左手，導致他的離合器放開才不小心暴衝撞上游女2人，他堅稱自己不小心。但是游女、游母附上傷單、指證徐男故意騎車衝撞2人。

桃檢表示，經調閱監視器畫面、醫院驗傷單證明，足見徐男基於傷害犯意而騎車衝撞游女母女，徐男犯行明確、所辯說詞係事後卸責之詞，不足採信，偵結將他依傷害罪嫌聲請簡易判決處刑。

桃園市徐男與游姓女友分手，女友追討5000元借款，惱羞成怒竟騎機車衝撞前女友母女受傷，檢方依傷害罪嫌聲請簡判。記者曾增勳／攝影
桃園市徐男與游姓女友分手，女友追討5000元借款，惱羞成怒竟騎機車衝撞前女友母女受傷，檢方依傷害罪嫌聲請簡判。記者曾增勳／攝影

監視器 分手 傷害罪

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