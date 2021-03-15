兒闖禍醫師娘說沒資料隔周才聯繫 警打臉：第三天領走

台中市張姓高中生7日涉無照駕駛賓士車，將彭姓女騎士撞成重傷，彭女友人質疑張犯後不聞問，事隔一周才打電話，張母出面解釋，因11日才取得警方提供的事故聯單，12日才找董姓友人聯繫，所以有時間差，不過消息一出後，警方出面澄清，經調閱駐地監視器，張家早在9日清晨就取得事故聯單，並非11日，特別更正，另外車禍警方採中立立場，但當事人若有任何需求，都可向警方詢問，警方都會依法協助。

張姓高中生7日無照駕駛將彭姓女騎士撞成撞傷，前天有彭女友人質疑，家屬事隔一周才聯絡，沒有道歉誠意，張母分別在昨天、今天都澄清，11日主動聯絡取得相關資料，並在12日透過友人與事故聯單上聯絡資料，與家屬聯絡，所以有時間差，將沒有辦法與家屬聯繫的問題，推給警方。

不過台中市第二警分局今天澄清，有關事故聯單一事，當事人說法有誤，避免外界誤會，需要予以更正，有關事故聯單部分，受傷的彭姓女騎士是在7日凌晨2時許，就由家人取得事故聯單，當時彭女傷重，家屬考慮拔管，也牽涉到後續刑責問題，所以員警在8日也通知張家，到交通分隊領事故聯單，張家則是在9日清晨7時許，才將事故聯單領走。

第二警分局表示，有關車禍後續雙方當事人協調處理，警方中立，不會對任何一方下指導棋或給建議，以免引發行政不中立的疑慮，事故聯單上有雙方當事人或親友所留下的聯絡方式，車禍後續協調賠償事宜或到醫院關懷傷者等，都可以利用聯單上的資料聯繫，若當事人有需求或疑問，也都可以尋求警方的協助，有關張母受訪時稱11日才取得事故聯單的說法，需予以澄清。