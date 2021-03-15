前空姐涉點火與夫都傷 愛鳥協會救出26隻待援鸚鵡

曾任空姐李姓女子日前在網路指控婆婆咬傷她手，本月11日她與丈夫吵架後，涉嫌在屋內點汽油引發火警，二人都受傷，二人在屋內飼養的26隻鸚鵡無人照顧，愛鳥兒救援協會獲知後，主動會同派出所和當地里長，已救出26隻鸚鵡。

李女的公公今天說，他不是拒絕幫忙照顧鸚鵡，志工有通知兒子和媳婦住處有鳥需照顧，但他血壓高，發生事情後，自己身體更差，常頭暈，已自顧不暇，沒有體力再幫忙照顧鳥。

愛鳥兒救援協會在臉書說明，3月12日下午2點30分，救援協會人員在豐原市社皮路執行鳥寶救援任務，總共帶回26隻鳥寶，鳥種有金太陽、黃和尚、小太陽、玄鳳、小鸚、牡丹和虎皮。