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影／老翁騎機車誤闖台65高架橋 嚇壞失憶全身抖

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市有1名78歲賴姓老翁前天早上獨自從板橋區騎機車出門，不料迷路7公里誤闖高架快速公路到了新莊區，嚇壞停在路肩發抖，進退兩難。警方趕抵後，引導老翁下橋，察覺他輕微失憶，於是用警車載回，又發現家貧困頓，只好請鄰居多多關照，必要時記得打電話求助。

新莊警分局中平派出所警員王順利、林隴正，前天上午9時許接獲報案，連忙開車上台65線高架橋，於新莊往五股方向看見老翁在路肩揮手。由於出口匝道在內線，老翁誤闖高架之後，硬著頭皮騎到匝道口，但快速道路車多速度快，他不敢橫越3線車道下橋，緊張害怕到全身發抖，幸好路過車輛報了警。

員警一邊指揮，再用巡邏車壓緩後方車流速度，引導老翁騎機車下高架。這時卻發現他疑似驚嚇過度有點失憶，於是先帶回派出所喝茶、吃點麵包壓壓驚。

警方原本想連絡家屬接回，意外得知他住在板橋，獨自照顧行動不便的長子，次子則在台中工作，當天打算到果菜市場採買，不慎迷路。

員警擔心老翁再次迷路，便用巡邏車護送老翁返家，再請機車行老闆開貨車幫忙載運機車。中平派出所長蔡天瑞說，老翁家境貧寒，平日與長子相依為命，但兒子中風無法工作，父子只能靠愛心補助過生活。

鄰居也說，他們家生活很辛苦，但左右鄰居都很關心、協助照顧，平常會濟助一些日常民生物資給他們。警方最後特別拜託左鄰右舍，如果這一家人有任何需要幫忙，記得隨時幫忙打電話求助。

老翁騎機車發現自己誤闖高架快速公路，攔下警車不忘舉手敬禮致意。記者林昭彰／翻攝
老翁騎機車發現自己誤闖高架快速公路，攔下警車不忘舉手敬禮致意。記者林昭彰／翻攝
警方用巡邏車阻擋後方車流放慢速度，引導老翁橫跨３線車道至下橋引道。記者林昭彰／翻攝
警方用巡邏車阻擋後方車流放慢速度，引導老翁橫跨３線車道至下橋引道。記者林昭彰／翻攝
員警發現老翁下橋之後，疑似驚嚇過度有點失憶，於是先請回派出所休息。圖／警方提供
員警發現老翁下橋之後，疑似驚嚇過度有點失憶，於是先請回派出所休息。圖／警方提供

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