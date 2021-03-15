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影／靠一支鏍絲起子 永和診所遭竊損失兩萬
新北市永和區一間診所上月發現遭竊賊闖入，損失現金約2萬元，警方獲報調閱監視器，發現一名男子疑似持絲起子破壞鐵捲門開關後入內行竊，經過濾追查，查獲涉案的江姓男子到案。江男供稱，缺錢花用才會行竊，所得贓款已花用殆盡。警詢後依竊盜罪嫌函送新北地檢署偵辦。
今年2月初，永和區竹林路一間復健診所人員上班時，發現診所疑似遭竊賊侵入，損失現金約2萬多元，報警處理。警方調閱監視器發現一名中年男子疑似手持一把鏍絲起子破壞鐵捲門開關並開啟鐵捲門，因觸動保全系統發出示警，該名男子連忙離開。
該男子離開後又再折返，發現診所內並無人，大膽入內搜刮，得手後從容離去，還將鐵捲門降下關好。
警方調閱現場及週邊監視器影像畫面，分析比對確認45歲江姓男子涉有重嫌，2月底查獲江男到案，他供稱，因缺錢花用才會下手行竊，所得贓款均已花用殆盡，警詢後依竊盜罪嫌函送新北地檢署偵辦。
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