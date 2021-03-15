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泡野溪溫泉回程踩空 桃園男摔落河床頭破血流

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園一名58歲楊姓男子昨天上午到復興區嘎拉賀部落新興野溪溫泉，回程途中竟意外摔落河床，造成頭部滲血及腿部擦挫傷，同伴見狀立即報警，搜救隊伍約一個小時後趕抵，警消輪流攙扶楊男到安全處，後續由消防隊送醫治療。

據了解，楊男昨天早上與太太及2名友人，開車前往嘎拉賀部落新興野溪溫泉，享受泡湯樂趣，一行人11點40分返程時，楊男在上坡處突然腳步踩空摔落河床，造成頭部不斷滲血及腿部擦挫傷，一行人不敢大意立即請求警消救援。

大溪分局光華派出所獲報，立即偕同巴陵消防分隊人員前往搜救，搜救隊伍於12點50分左右發現楊男，初步檢視楊男意識清楚，清創後止血、包紮，經評估後傷者還可自行走動，警消輪流攙扶協助傷者上山，14點20分左右楊男安全抵達至平台處，後續由消防隊送醫治療。

大溪警方呼籲，近年來野溪溫泉風氣流行，民眾欲前往山區享受野溪溫泉樂趣，除要注意天候外，需考量自身體能狀態，避免體力不支發生意外。

桃園一名58歲楊姓男子昨天泡野溪溫泉，回程途中竟意外摔落河床，警消趕抵將他送醫治療。記者朱冠諭／翻攝
桃園一名58歲楊姓男子昨天泡野溪溫泉，回程途中竟意外摔落河床，警消趕抵將他送醫治療。記者朱冠諭／翻攝
桃園一名58歲楊姓男子昨天泡野溪溫泉，回程途中竟意外摔落河床，警消趕抵將他送醫治療。記者朱冠諭／翻攝
桃園一名58歲楊姓男子昨天泡野溪溫泉，回程途中竟意外摔落河床，警消趕抵將他送醫治療。記者朱冠諭／翻攝

溫泉 巴陵

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