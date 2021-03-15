聽新聞
test
0:00 / 0:00
泡野溪溫泉回程踩空 桃園男摔落河床頭破血流
桃園一名58歲楊姓男子昨天上午到復興區嘎拉賀部落新興野溪溫泉，回程途中竟意外摔落河床，造成頭部滲血及腿部擦挫傷，同伴見狀立即報警，搜救隊伍約一個小時後趕抵，警消輪流攙扶楊男到安全處，後續由消防隊送醫治療。
據了解，楊男昨天早上與太太及2名友人，開車前往嘎拉賀部落新興野溪溫泉，享受泡湯樂趣，一行人11點40分返程時，楊男在上坡處突然腳步踩空摔落河床，造成頭部不斷滲血及腿部擦挫傷，一行人不敢大意立即請求警消救援。
大溪分局光華派出所獲報，立即偕同巴陵消防分隊人員前往搜救，搜救隊伍於12點50分左右發現楊男，初步檢視楊男意識清楚，清創後止血、包紮，經評估後傷者還可自行走動，警消輪流攙扶協助傷者上山，14點20分左右楊男安全抵達至平台處，後續由消防隊送醫治療。
大溪警方呼籲，近年來野溪溫泉風氣流行，民眾欲前往山區享受野溪溫泉樂趣，除要注意天候外，需考量自身體能狀態，避免體力不支發生意外。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言