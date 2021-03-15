遺憾載學弟妹出遊釀1死4傷 楊姓世大運國手悲慟自責

台東大學、台東體中和台東高商6名學生今晨在東河加母子灣省道發生車禍，造成1死4傷，死者是東大3年級張姓學生，車禍時坐在駕駛後方，遭拋飛甩出車外，送醫後不治。4名傷亡的東大學生中，僅駕駛楊姓學生是台東富岡人。

22歲楊姓女學生是今年8月成都世大運柔道國手，也是明年9月杭州亞運儲備國手，昨天開車帶著5名學弟妹到東海岸遊玩，卻發生意外事故。據了解，她的傷勢在倖存5人中較重，近期將手術，應不至於影響身手，但心理的衝擊太大，則可能影響表現。

楊姓國手左後腦部有撕裂傷，身體也有多處擦傷，近期將手術。她的意識清楚、傷勢穩定，沒有生命危險。台東大學表示，6人都曾受同一教練指導，算是學姐和學弟妹關係。其中死者21歲張姓學生來自苗栗苑裡，是新住民第二代，家境清寒，母親得知消息非常悲慟，已趕往台東。

台東大學公關暨校友服務中心主任許秀霞說，楊是台東在地人，應該熟悉路況，因今天下午還有生活教育講座課程，所以向左營訓練中心請假上課並返家，昨天約柔道項目友人到東海岸聚會，吃完飯還去超商買泡麵，回程疑似視線不良等因素發生車禍，學校已啟動心理輔導等應變機制提供協助。