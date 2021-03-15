聽新聞
test
0:00 / 0:00
遺憾載學弟妹出遊釀1死4傷 楊姓世大運國手悲慟自責
台東大學、台東體中和台東高商6名學生今晨在東河加母子灣省道發生車禍，造成1死4傷，死者是東大3年級張姓學生，車禍時坐在駕駛後方，遭拋飛甩出車外，送醫後不治。4名傷亡的東大學生中，僅駕駛楊姓學生是台東富岡人。
22歲楊姓女學生是今年8月成都世大運柔道國手，也是明年9月杭州亞運儲備國手，昨天開車帶著5名學弟妹到東海岸遊玩，卻發生意外事故。據了解，她的傷勢在倖存5人中較重，近期將手術，應不至於影響身手，但心理的衝擊太大，則可能影響表現。
楊姓國手左後腦部有撕裂傷，身體也有多處擦傷，近期將手術。她的意識清楚、傷勢穩定，沒有生命危險。台東大學表示，6人都曾受同一教練指導，算是學姐和學弟妹關係。其中死者21歲張姓學生來自苗栗苑裡，是新住民第二代，家境清寒，母親得知消息非常悲慟，已趕往台東。
台東大學公關暨校友服務中心主任許秀霞說，楊是台東在地人，應該熟悉路況，因今天下午還有生活教育講座課程，所以向左營訓練中心請假上課並返家，昨天約柔道項目友人到東海岸聚會，吃完飯還去超商買泡麵，回程疑似視線不良等因素發生車禍，學校已啟動心理輔導等應變機制提供協助。
許秀霞說，目前已有4名學生出院返家休養，但他們受到太大驚嚇，迄今仍無法說明事發經過。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言