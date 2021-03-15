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樹林驚傳砍人案 詐騙車手疑吞贓款遭報復
新北市19歲范姓男子今晨3時許在樹林遭人持刀刺傷，他衝去便利商店求救，送醫救治後暫無生命危險。警方調閱監視器後，於4小時候破案，逮到19歲莊姓主嫌與2名未成年少年，初判應是車手之間的金錢問題導致糾紛，訊後將莊男依殺人未遂罪移送法辦。
據了解，范男凌晨與朋友在車上聊天，這時候莊姓男子帶著兩名少年衝到車子旁，打開車門，要求與范男談判，講沒幾句話，莊男便拿出刀子刺向受害者，范男遭砍後逃到附近的超商，店員發現後替他報警、叫救護車，范男被送往亞東醫院救治，生命跡象穩定。
據悉，這四名男子互相認識，都是詐騙集團車手，莊男懷疑范男侵吞詐騙來的贓款，所以才會持刀攻擊范男。
樹林分局員警獲報後，立刻成立專案小組，調閱周邊監視器，鎖定犯嫌後，於今早在板橋大觀路三段發現犯嫌蹤跡，將3人逮捕歸案。經
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