快訊

于美人10年前曝內幕 元配女兒「恨死侯佩岑」

中國工廠包圍戰：緬甸39死「血腥星期天」台灣鞋廠遭殃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

樹林驚傳砍人案 詐騙車手疑吞贓款遭報復

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導

新北市19歲范姓男子今晨3時許在樹林遭人持刀刺傷，他衝去便利商店求救，送醫救治後暫無生命危險。警方調閱監視器後，於4小時候破案，逮到19歲莊姓主嫌與2名未成年少年，初判應是車手之間的金錢問題導致糾紛，訊後將莊男依殺人未遂罪移送法辦。

據了解，范男凌晨與朋友在車上聊天，這時候莊姓男子帶著兩名少年衝到車子旁，打開車門，要求與范男談判，講沒幾句話，莊男便拿出刀子刺向受害者，范男遭砍後逃到附近的超商，店員發現後替他報警、叫救護車，范男被送往亞東醫院救治，生命跡象穩定。

據悉，這四名男子互相認識，都是詐騙集團車手，莊男懷疑范男侵吞詐騙來的贓款，所以才會持刀攻擊范男。

樹林分局員警獲報後，立刻成立專案小組，調閱周邊監視器，鎖定犯嫌後，於今早在板橋大觀路三段發現犯嫌蹤跡，將3人逮捕歸案。經

莊姓男子今天凌晨持刀砍傷范姓男子，警方調閱監視器後，於4小時候逮到犯嫌，宣告破案。圖／新北市樹林分局提供
莊姓男子今天凌晨持刀砍傷范姓男子，警方調閱監視器後，於4小時候逮到犯嫌，宣告破案。圖／新北市樹林分局提供

詐騙集團 監視器

延伸閱讀

阿兵哥手腳不乾淨 營區內當賊偷同袍生活費吃官司

台中雙屍命案 夫殺妻運屍300km 棄屍後輕生

捷運發包爭議 新北：樹林線LG11站需先過環差分析

影／望高寮女死者被裝在行李箱 疑丈夫殺妻後再輕生

相關新聞

東海岸1死4傷車禍 女駕駛為左訓中心柔道國手

台東東海岸花台11線省道公路加母子灣段，今天凌晨2點多發生死亡車禍，1輛藍色休旅車上2男4女，造成1死4傷。另1人無受傷...

影／醫師兒無照偷開車撞人重傷 母今再道歉：去看身心科

台中市張姓學生在7日涉無照駕駛賓士車，將彭姓女騎士撞成重傷，彭女友人指控張案發後不聞問，引發網友公憤，張的父親也被起底擔...

北市忠孝東路大樓頂驚見插刀男屍 警調查中

37歲謝姓男子今晨8時許被發現陳屍台北市忠孝東路上一棟住家大樓頂，身上還插著一把刀，警方目前已介入調查。

醫院護理師拍患者私處 手術室染血紗布kuso貼文被罵翻

嘉義聖馬爾定醫院傳出開刀房護理師，日前將拍攝女病患私處，手術後染血紗布拍照後，在IG上貼文惡搞，還無厘頭指紗布像章魚燒，...

國手出車禍 國訓中心：選手是國家重要資產應珍重自護

在今天凌晨台東縣省道1死4傷自撞車禍中受傷的楊姓女大生，是國家運動訓練中心2022杭州亞運柔道項目培訓選手。國訓中心執行...

前空姐涉點火與夫都傷 愛鳥協會救出26隻待援鸚鵡

曾任空姐李姓女子日前在網路指控婆婆咬傷她手，本月11日她與丈夫吵架後，涉嫌在屋內點汽油引發火警，二人都受傷，二人在屋內飼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。