老人從家中走失約4公里 台南警員熱心尋回

台南市75歲薛姓老先生前天從南區住處外出後，迷路走了約4公里遠，走到中西區民權路四段被熱心民眾發現，報警處理，台南市警二分局長樂派出所員警將他載回，請老先生喝杯熱茶解渴後，通知家屬到派出所帶回。＿

「有老人走失，請員警來處理。」台南市警二分局長樂派出所，前天下午2點多接獲民眾報案，有老人在中西區民權路四段36號前走失，巡邏警員陳嘉宏、莊志鴻前往現場查詢，發現薛姓75歲老人患有失智症，領有身心障礙手冊，但身上無任何證件。