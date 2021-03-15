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太扯！5護理師開刀房惡搞拍女病患私處PO上網

聯合報 / 記者林伯驊卜敏正／嘉義即時報導

嘉義聖馬爾定醫院遭爆1男、4女護理人員，涉在開刀房拍下女病患私處、手術後染血紗布拍照並PO上IG，院方證實其中4人仍為現職，會做適當懲處；嘉義市衛生局指出，會發意見陳述書給聖馬爾定、5名護理人員，要求前來或以書面說明，之後做出適法處分。

聖馬爾定護理部主任暨院長特助林慈恩今上午出面說明，經查證，涉案的張姓護理師已經離職多年，其貼文照片不是院方的場景；謝姓護理師PO的不雅照，覺得「極為不妥」，會進行議處；另3位PO的照片主要是工作照，雖未涉及暴露隱私，畢竟是工作場域，仍不合適，會內部檢討。

針對開刀房防範機制，林慈恩強調，內部有深切檢討，為避免類似事情再發生，內部一律不准攜帶手機。

嘉市衛生局副局長廖育瑋表示，依報導所述護理人員的相關行為，恐涉違反「醫療法」72條不得無故洩漏病人病情及健康資訊，可處5萬至25萬罰鍰。

另，也可能涉違反「護理人員法」28條護理人員不得洩漏他人秘密，可罰6000元至3萬元，限期仍未改善者，將能對護理人員處1月以上、1年以下停業處分。

不過涉案的張姓女護理師僅在醫院服務3個月、已離職3年，嘉市衛生局將釐清她戶籍若不在嘉市，會協請所在轄區衛生局處理。

據了解，謝姓男護理師2年前曾將躺在手術台的女病患私處照片貼上網，被其他人員發現，另韓女、游女、楊女、張女護理師，涉在手術室拍照，還有人把染血紗布排列後，拍照上傳稱「賣章魚燒」，都內部人員認為不尊重醫護專業倫理，向媒體爆料。

聖馬爾定護理人員遭爆開刀房拍照，護理部主任暨院長特助林慈恩今上午出面說明。記者林伯驊／翻攝
聖馬爾定護理人員遭爆開刀房拍照，護理部主任暨院長特助林慈恩今上午出面說明。記者林伯驊／翻攝

衛生局 護理師

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