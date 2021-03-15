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亞運培訓選手台東出車禍 國訓：一不注意就是國家損失

聯合報 / 記者徐如宜施鴻基／連線即時報導

亞運柔道培訓選手、台東大學4年級楊姓女大生，今天凌晨駕車載5名友人在台11線台東東河路段出車禍。國訓中心表示，楊姓女大生是13日訓練後休假返家，3月15日要到台東大學上課，因此向中心請假，預定收假時間是今晚9點。

國訓中心執行長李文彬表示，初步了解楊姓女大生有頭部挫傷，還好沒內出血等，目前住院休養中。楊姓女大生是國家運動訓練中心2022杭州亞運柔道項目培訓選手，今年2月進入國訓中心，訓練預計持續到明年亞運結束。

李文彬表示，國訓中心是個訓練單位、教育單位，政府投入這麼多資源訓練體育人才，選手是國家重要資產，體育好手經由選拔後進入國訓中心培訓、儲訓，中心嚴格要求選手平日要遵守相關規範，去年新宿舍完工環境更新穎舒適，也訂有晚間9點半門禁等，要求選手遵守中心相關規範，外出要注意安全，畢竟一個不注意，就可能造成自己或國家的損失。

李強調，每個月透過教練會議等管道，三令五申要求教練務必轉達相關規範、叮嚀，也要求選手必須對安全問題更謹慎。

今天凌晨在台東車禍受傷的楊姓女大生，是國家運動訓練中心2022杭州亞運柔道項目培訓選手。記者徐如宜／攝影
今天凌晨在台東車禍受傷的楊姓女大生，是國家運動訓練中心2022杭州亞運柔道項目培訓選手。記者徐如宜／攝影
國訓中心執行長李文彬表示，楊姓女大生是國家運動訓練中心2022杭州亞運柔道項目培訓選手，今年2月進入國訓中心，訓練預計持續到明年亞運結束。記者徐如宜／攝影
國訓中心執行長李文彬表示，楊姓女大生是國家運動訓練中心2022杭州亞運柔道項目培訓選手，今年2月進入國訓中心，訓練預計持續到明年亞運結束。記者徐如宜／攝影
今天凌晨在台東車禍受傷的楊姓女大生，是國家運動訓練中心2022杭州亞運柔道項目培訓選手。記者徐如宜／攝影
今天凌晨在台東車禍受傷的楊姓女大生，是國家運動訓練中心2022杭州亞運柔道項目培訓選手。記者徐如宜／攝影

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