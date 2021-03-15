聽新聞
test
0:00 / 0:00
亞運培訓選手台東出車禍 國訓：一不注意就是國家損失
亞運柔道培訓選手、台東大學4年級楊姓女大生，今天凌晨駕車載5名友人在台11線台東東河路段出車禍。國訓中心表示，楊姓女大生是13日訓練後休假返家，3月15日要到台東大學上課，因此向中心請假，預定收假時間是今晚9點。
國訓中心執行長李文彬表示，初步了解楊姓女大生有頭部挫傷，還好沒內出血等，目前住院休養中。楊姓女大生是國家運動訓練中心2022杭州亞運柔道項目培訓選手，今年2月進入國訓中心，訓練預計持續到明年亞運結束。
李文彬表示，國訓中心是個訓練單位、教育單位，政府投入這麼多資源訓練體育人才，選手是國家重要資產，體育好手經由選拔後進入國訓中心培訓、儲訓，中心嚴格要求選手平日要遵守相關規範，去年新宿舍完工環境更新穎舒適，也訂有晚間9點半門禁等，要求選手遵守中心相關規範，外出要注意安全，畢竟一個不注意，就可能造成自己或國家的損失。
李強調，每個月透過教練會議等管道，三令五申要求教練務必轉達相關規範、叮嚀，也要求選手必須對安全問題更謹慎。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言