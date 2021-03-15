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影／醫師兒無照撞人 診所鄰居爆料：賓士車常違停

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓高中生在7日凌晨涉無照駕駛賓士車，將彭姓女騎士撞成重傷，張被傷者友人指控，案發後不聞問，引發網友公憤，張父的醫師身分、診所地點也都被起底，網友也都刷一星負評，今天又有張父診所的鄰居爆料，張父的賓士車常在診所附近違停，也曾經與警察有過口角，另外張父診所頂樓在逢年過節時，也有開派對，有噪音問題，不過張母予以否認，認為是鄰居誤會了。

鄰居表示，平常診所附近看診人潮還好，但是涉嫌肇事的賓士車，時常出現在診所附近，因為診所屬於三角窗，兩側都是紅線，不過張父的賓士車時常停在診所附近，也聽過張父賓士車違停被檢舉，引來警察到場，因而有過糾紛。

鄰居也說，另外，中秋節等逢年過節時，也聽過張父診所的頂樓有在開派對，有製造噪音的問題，不過未曾聽過有張父有跟鄰居起過糾紛。

面對鄰居指控有違停、噪音情形，張母澄清，丈夫有時候急著看診，會將車輛停在紅線，但一有民眾檢舉，就趕緊移車了，沒有與警察起口角或衝突，另外也要澄清，沒有在頂樓開派對的情形，應該是鄰居誤會。

台中市張姓高中生（18歲）7日凌晨無照駕駛賓士車行經北區忠明路時，撞上彭姓女騎士（23歲），彭女送醫後，頸椎斷裂，昏迷指數三，彭女友人前天在網路控訴，張肇事後不聞問，張父被起底為醫生、在西區經營診所，昨天被網友刷Google一星負評，張的手機被網友肉搜，在網路流傳，張手機事後已停用，張母、事件今天仍在網路延燒。

台中市張姓學生7日涉無照撞人撞傷，張父被起底是醫生，張父今天休診，大門緊閉，但被鄰居爆料有違停、噪音問題。記者陳宏睿／攝影
台中市張姓學生7日涉無照撞人撞傷，張父被起底是醫生，張父今天休診，大門緊閉，但被鄰居爆料有違停、噪音問題。記者陳宏睿／攝影

警察 違停 賓士

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