影／醫師兒無照偷開車撞人重傷 母今再道歉：去看身心科

台中市張姓學生在7日涉無照駕駛賓士車，將彭姓女騎士撞成重傷，彭女友人指控張案發後不聞問，引發網友公憤，張的父親也被起底擔任醫師，張父的診所昨天被網友刷一星負評，張母今天與董姓友人出面，數度鞠躬向傷者及傷者家人致歉，並稱丈夫今天休診，兒子也因精神壓力，今天去看精神科，希望外界不要有不理性、情緒字眼。

因張姓高中生無照駕駛撞人重傷，經媒體報導後，昨天在網路延燒，張父在台中市西區經營醫美診所今天休診、沒有開門，但張母與董姓友人拿著聲明稿，出面向媒體澄清、解釋，張母也數度向傷者與傷者家人致歉，強調會盡全力處理後續，張母也說，兒子今天沒有到學校，而是先到醫院看診，兒子也因車禍後的壓力，造成精神狀況不佳。

張母表示，兒子有在學駕照，但案發當天，他們不知道兒子晚上念書念累了，想吃宵夜，結果偷開家裡的賓士車出門，他們是不及格的父母，管教不當，也深感歉意，會與兒子一起面對，並讓兒子負起該負的責任，不過也希望，網路上不要有過多情緒與不理性的字眼、舉動，對事情沒有助益。

針對案發後對彭姓女傷者及其家人未表達慰問的質疑，董姓友人表示，他與張家關係要好，張都叫他「叔叔」，案發後一直沒有辦法取得傷者家人的聯繫方式，直到11日才取得傷者大姊的聯繫方式，取得聯繫後，傷者大姊稱要忙醫院的事情，委由熟悉保險的林姓友人代為出面，雙方也在13日時，有在台中市區見面，不過都沒有直接見到傷者家人。

董姓友人強調，全案沒有對傷者及家人不聞問，只是因警方處理案件的程序，直到11日才取得聯繫，未來也會協助張家人將事件處理好，也會盡最大的誠意處理。。