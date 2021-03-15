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國手出車禍 國訓中心：選手是國家重要資產應珍重自護

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導

在今天凌晨台東縣省道1死4傷自撞車禍中受傷的楊姓女大生，是國家運動訓練中心2022杭州亞運柔道項目培訓選手。國訓中心執行長李文彬表示，中心不斷提醒選手與教練在中心培訓期間要更加注意自身安全，選手是個人、更是國家的重要資產，一定要更為自律、謹慎。

國訓中心表示，楊是台東大學體育系學生，目前在國訓中心參加亞運培訓。上周六有訓練，結束後為自由時間，楊因15日周一在學校有課，所以向中心請假，預定收假時間是今天晚上9點。

國訓中心清晨接到有選手車禍受傷的訊息，一度傳出5名傷者都是國訓中心選手，經了解僅其中一名楊姓傷者為國訓中心亞運培訓選手，其他為台東大學體育系、競技系友人。

李文彬表示，目前中心同時有奧運、亞運、世大運三大類選手在培訓，國家運用大量資源投入國訓中心，就是希望讓選手無後顧之憂接受訓練，拿出最佳的成績表現。也嚴格要求選手與教練在培訓期間，務必要遵守中心的管理規則。

「選手是個人、更是國家的重要資產！」李文彬表示，中心並沒有限制選手和教練的自由時間，只是提醒在任何時間與地點，都要小心謹慎保護自身安全。

在今天凌晨台東縣省道1死4傷自撞車禍中受傷的楊姓女大生，是國家運動訓練中心2022杭州亞運柔道項目培訓選手。記者徐如宜／攝影
在今天凌晨台東縣省道1死4傷自撞車禍中受傷的楊姓女大生，是國家運動訓練中心2022杭州亞運柔道項目培訓選手。記者徐如宜／攝影

台東 車禍 體育

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