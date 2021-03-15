小琉球離島實名制 周末又揪通緝犯、失聯移工
海巡署南部分署第五岸巡隊鹽埔安檢所，執行東港往返小琉球，東琉線離島客船安全檢查，分別在周末查獲一名失聯移工、一名通緝犯，偵訊後，前者交由內政部移民署屏東專勤隊收容，後者送至彰化地院歸案。
第五岸巡隊鹽埔安檢所人員13日中午執行離島客船安全檢查時，發現一名越南籍38歲豆姓移工，他去年因曠職，連續3天遭雇主通報失聯，去年9月3日經移民署發布為失聯移工，當下豆男不知所措，岸巡隊人員將人交給屏東專勤隊處理。
14日中午11點，海巡人員又在執行客船安全檢查時，發現一名因恐嚇罪遭發布通緝在案的41歲沈姓男子，當下沈男不斷跳針表示，「我怎麼了嗎？」經海巡人員告知，遭通緝必須歸案，沈失落表示「所以我不能去了嗎？」隨後送往彰化地院歸案。
外離島旅客身分查驗核對建功，自今年1月11日至今天為止，分別在高屏地區往返高雄、東港、琉球、澎湖等離島客船，查獲3失聯移工、4名通緝犯。
第五岸巡隊表示，除配合防疫加強離島旅客身分查驗核對工作，也維護海域、海岸安全及社會治安，並遏阻不法。
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