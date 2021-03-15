台東學生1死4傷車禍疑超載 無行車記錄器不利調查

台東大學4名學生和台東體中、台東高商各1名學生今天凌晨在東河加母子灣省道發生車禍，造成1死4傷，警方初步研判可能是在轉彎時失控，先擦撞道路護壁再連續翻滾，車體嚴重損壞扭曲變形，現場物品散落近百公尺，血跡斑斑。死者張姓學生的家屬悲慟說不出話，同車乘客迄今仍處於驚嚇狀態，稍晚警方將請他們協助事故調查。

外傳事故原因可能是超速或睡眠不足疲勞駕駛，但警方強調也可能是閃逆向車才發生事故，都須再調查確認。其中駕車的22歲楊姓女學生是亞運儲備國手，左後腦部有撕裂傷，身體也有多處擦傷。她的意識清楚、傷勢穩定，沒有生命危險。

據了解，這輛休旅車上有4女2男共6人，疑似超載，今年凌晨由22歲的楊女駕駛，他們利用假日到東海岸出遊，但楊女今天上午9點要到左營訓練中心報到收假，所以打算凌晨先返回台東，再由她返回左訓，但2點多就在途中發生車禍。

車禍現場是一處連續彎道，凌晨車少，一般車速都非常快，在事故地點未發現明顯的煞車痕，路面則有5道明顯刮痕，有2大灘比較明顯的血跡，其中一灘已經在道路正中央。車內物品和零件噴飛近百公尺，還可以看見未拆封的杯麵。車上6人有1人幸運未受傷。

車禍發生後，海巡人員巡邏車經過，馬上協助維持秩序並協助報案，台東縣消防局調度救護車趕往，把傷者分別送往台東馬偕醫院和台東基督教醫院急救，但張女在途中失去生命跡象，到院急救依然不治。

死亡的張姓學生是新住民第二代，家境貧寒，台東大學校安中心除通報協處，也將發動募款協助料理後事，傷者則請輔導人員介入。