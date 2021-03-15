台東學生1死4傷車禍疑超載 無行車記錄器不利調查

聯合報 / 記者施鴻基尤聰光／台東即時報導

台東大學4名學生和台東體中、台東高商各1名學生今天凌晨在東河加母子灣省道發生車禍，造成1死4傷，警方初步研判可能是在轉彎時失控，先擦撞道路護壁再連續翻滾，車體嚴重損壞扭曲變形，現場物品散落近百公尺，血跡斑斑。死者張姓學生的家屬悲慟說不出話，同車乘客迄今仍處於驚嚇狀態，稍晚警方將請他們協助事故調查。

外傳事故原因可能是超速或睡眠不足疲勞駕駛，但警方強調也可能是閃逆向車才發生事故，都須再調查確認。其中駕車的22歲楊姓女學生是亞運儲備國手，左後腦部有撕裂傷，身體也有多處擦傷。她的意識清楚、傷勢穩定，沒有生命危險。

據了解，這輛休旅車上有4女2男共6人，疑似超載，今年凌晨由22歲的楊女駕駛，他們利用假日到東海岸出遊，但楊女今天上午9點要到左營訓練中心報到收假，所以打算凌晨先返回台東，再由她返回左訓，但2點多就在途中發生車禍。

車禍現場是一處連續彎道，凌晨車少，一般車速都非常快，在事故地點未發現明顯的煞車痕，路面則有5道明顯刮痕，有2大灘比較明顯的血跡，其中一灘已經在道路正中央。車內物品和零件噴飛近百公尺，還可以看見未拆封的杯麵。車上6人有1人幸運未受傷。

車禍發生後，海巡人員巡邏車經過，馬上協助維持秩序並協助報案，台東縣消防局調度救護車趕往，把傷者分別送往台東馬偕醫院和台東基督教醫院急救，但張女在途中失去生命跡象，到院急救依然不治。

死亡的張姓學生是新住民第二代，家境貧寒，台東大學校安中心除通報協處，也將發動募款協助料理後事，傷者則請輔導人員介入。

常行經當地的民眾研判可能是疲勞或高速駕駛失控，當地是「右、左、右」的連續彎道，卻沒有發現明顯煞車痕，好像直接撞上道路護壁。不過警方表示後續事故調查會查明還原當時情況，但車上沒有行車記錄器，也沒有其他車輛跟車錄到，還是要等車上乘客心情平復後再了解。

車禍撞擊後疑似連續翻滾，路面上有明顯刮痕，卻未發現明顯煞車痕。記者施鴻基／攝影
車禍撞擊後疑似連續翻滾，路面上有明顯刮痕，卻未發現明顯煞車痕。記者施鴻基／攝影
台東東河加母子灣今天凌晨發生1死4 傷車禍，事故車輛嚴重扭曲變形。圖／成功警分局提供
台東東河加母子灣今天凌晨發生1死4 傷車禍，事故車輛嚴重扭曲變形。圖／成功警分局提供
車禍撞擊後疑似連續翻滾，車子的零件和車上物品散落近百公尺。記者施鴻基／攝影
車禍撞擊後疑似連續翻滾，車子的零件和車上物品散落近百公尺。記者施鴻基／攝影
車禍撞擊後疑似連續翻滾，車子的零件和車上物品散落近百公尺。記者施鴻基／攝影
車禍撞擊後疑似連續翻滾，車子的零件和車上物品散落近百公尺。記者施鴻基／攝影
台東東河加母子灣今天凌晨發生1死4 傷車禍，事故車輛嚴重扭曲變形。圖／成功警分局提供
台東東河加母子灣今天凌晨發生1死4 傷車禍，事故車輛嚴重扭曲變形。圖／成功警分局提供
事故現場道路護壁上有明顯擦痕，卻沒有明顯的煞車痕。記者施鴻基／攝影
事故現場道路護壁上有明顯擦痕，卻沒有明顯的煞車痕。記者施鴻基／攝影
車禍事故現場血跡斑斑。記者施鴻基／攝影
車禍事故現場血跡斑斑。記者施鴻基／攝影
車上學生的物品散落，其中包括未吃的杯麵。記者施鴻基／攝影
車上學生的物品散落，其中包括未吃的杯麵。記者施鴻基／攝影

台東 車禍

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