台東5柔道國手赴左訓中心途中車禍 連同駕駛1死5傷

台東縣省道台11線今天凌晨2點多在加母子灣發生車禍，一輛車疑似翻覆後撞擊邊坡，車上張姓女子送醫不治，另有5人受傷。初步了解車內乘客有台東在高雄左營訓練中心的柔道國手，4人是同校同學。

成功警分局指出，今天凌晨2時許接獲通報，指位於東河鄉台11線147.7公里(加母子灣段)往台東方向一輛轎車自撞。

海巡人車當時巡邏經過發現，下車維持秩序並通報台東縣消防局。經消防隊搶救1車6人均已脫困，後於位座的張女傷勢嚴重，楊姓女駕駛與其他4人暫無生命危險留院觀察中。

據指出，張女一開始還有呼吸，但因頭部傷勢嚴重，不久就失去生命跡象，緊急送台東馬偕醫院救治，於3時許急救無效死亡。醫護人員發現她顱內和胸腔受重擊多處骨折、嚴重出血。

經了解，同車一行有4人為同校同學，於出遊後返市區路途中發生意外，事故原因警方調查釐清中。家屬著急小孩傷勢，暫時不願意發表意見。

目前事故路段經工務單位清理已恢復正常通行，警方呼籲提醒用路人，加母子灣路段因位處偏郊多彎路，夜間駕駛時務必保持速限，並在過彎時減速慢行，以維交通安全。

今天凌晨2點，在台11線147.7公里加母子灣段往台東方向發生轎車自撞事故，經搶救1車6人均已脫困，後座張姓女乘客因頭部傷勢嚴重，現場失去生命跡象，急救不治。記者施鴻基／翻攝

今天凌晨2點，在台11線147.7公里加母子灣段往台東方向發生轎車自撞事故，經搶救1車6人均已脫困，後座張姓女乘客因頭部傷勢嚴重，現場失去生命跡象，急救不治。記者施鴻基／翻攝