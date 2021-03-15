聽新聞
test
0:00 / 0:00

疑筆電電線起火延燒 北市民宅起火1男手腳燒燙傷

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

北市大同區大龍街夜市附近一處民宅，昨晚8時傳出火警，火舌竄出四樓窗戶，濃煙直竄天際，消防人員到場後9時許控制火勢，並救出一名47歲男子，意識清醒但手腳燙傷，緊急送往馬偕醫院急救，起火原因消防人員初步鑑識，疑懷是男子筆電電線走火，延燒房間家具與裝潢。

據悉，火場四樓起火，延燒四樓頂樓加蓋，這兩層樓均為男子居住，疑因筆電電線走火，燒毀傢俱及裝潢，四樓燒40平方公尺，頂加燒約10平方公尺，共計50平方公尺。

北市消防局昨晚8點48分獲報，至少派出20車47人馳援，警方也趕往現場疏散民眾，現場47歲男子，遭火吻手腳燙傷，意識清楚，隨即被送往馬偕醫院急救。全案起火原因尚待火調科調查釐清。

北市民宅驚傳火警，消防人員到場搶救。記者蕭雅娟/翻攝
北市民宅驚傳火警，消防人員到場搶救。記者蕭雅娟/翻攝

【中央社台北14日電】

台北市大同區一棟民宅今晚驚傳火警，台北市消防局獲報後立即派人車到場馳援，現場疏散9人，救出1男子、手腳燒燙傷，初步了解疑為筆電起火引燃所致，詳細肇因仍待釐清。

消防局今晚8時48分獲報，指大同區重慶北路3段巷內一棟民宅發生火警，立即派遣水箱車12輛、雲梯車2輛、特種車3輛、救護車4輛和人員到場救援，火勢約於晚間9時12分撲滅。

現場共疏散9人（7女、2男），並救出1名男性，其手腳一度3%燒燙傷和輕微嗆傷，隨即送馬偕醫院治療。

火災現場為一棟4層樓建物且頂加1層住家，起火點位於4樓，燒損部分傢俱和裝潢物品，4樓燃燒面積達40平方公尺，另4樓頂加燃燒面積為10平方公尺。

初步了解，傷者表示案發時，發現家中筆電因故起火燃燒，欲自行先撲滅火勢，卻因燃燒速度過快而延燒釀禍。

詳細起火原因，仍待警消後續調查釐清。

馬偕醫院 北市

延伸閱讀

北市民宅今晚驚傳火警竄火舌 消防到場搶救中

北市徵才活動釋出652職缺 最高月薪達5萬5000元

北市就服處媒合652工作機會 最高月薪5.5萬

破萬職缺！北市史上最大就博會登場

相關新聞

疑筆電電線起火延燒 北市民宅起火1男手腳燒燙傷

北市大同區大龍街夜市附近一處民宅，昨晚8時傳出火警，火舌竄出四樓窗戶，濃煙直竄天際，消防人員到場後9時許控制火勢，並救出...

北市民宅今晚驚傳火警竄火舌 消防到場搶救中

北市大同區大龍街夜市附近一處民宅，今晚8時許驚傳火警，火舌竄出四樓窗戶，濃煙直竄天際，消防人員到場後9時許控制火勢，並救出一名年約47歲男子...

台南大樓地下室停車場轎車失火 疏散百餘人

台南市安平區建平十七街一棟大樓地下二樓停車場，今天晚上疑因停放轎車突然起火，引燃另一輛轎車，管理員緊急疏散一百多名住戶，...

影／他左轉下去、他直直撞上...騎士翻越車頂重摔落地

3月13日傍晚，台北南港忠孝東路七段發生車禍。一輛休旅車在CityLink停車場路口左轉，沒想到此時另一輛機車直衝而來，...

影／掃墓季報到 美濃月光山連燒2天出動直升機滅火

農曆年後進入掃墓旺季，今年少雨乾旱，昨天與今天是假日，林地雜草與墓地火災不斷。高市消防局指出，今天下午，燕巢、阿蓮、美濃...

變換車道打方向燈照樣開罰 7分鐘吃9張罰單原因是這樣

雲林縣廖姓男子行駛高速公路，變換車道時都有打方向燈，被人檢舉，短短7分鐘變換9次車道，警方依法對他開9張罰單，由於男子駕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。