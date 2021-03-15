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疑筆電電線起火延燒 北市民宅起火1男手腳燒燙傷
北市大同區大龍街夜市附近一處民宅，昨晚8時傳出火警，火舌竄出四樓窗戶，濃煙直竄天際，消防人員到場後9時許控制火勢，並救出一名47歲男子，意識清醒但手腳燙傷，緊急送往馬偕醫院急救，起火原因消防人員初步鑑識，疑懷是男子筆電電線走火，延燒房間家具與裝潢。
據悉，火場四樓起火，延燒四樓頂樓加蓋，這兩層樓均為男子居住，疑因筆電電線走火，燒毀傢俱及裝潢，四樓燒40平方公尺，頂加燒約10平方公尺，共計50平方公尺。
北市消防局昨晚8點48分獲報，至少派出20車47人馳援，警方也趕往現場疏散民眾，現場47歲男子，遭火吻手腳燙傷，意識清楚，隨即被送往馬偕醫院急救。全案起火原因尚待火調科調查釐清。
【中央社台北14日電】
台北市大同區一棟民宅今晚驚傳火警，台北市消防局獲報後立即派人車到場馳援，現場疏散9人，救出1男子、手腳燒燙傷，初步了解疑為筆電起火引燃所致，詳細肇因仍待釐清。
消防局今晚8時48分獲報，指大同區重慶北路3段巷內一棟民宅發生火警，立即派遣水箱車12輛、雲梯車2輛、特種車3輛、救護車4輛和人員到場救援，火勢約於晚間9時12分撲滅。
現場共疏散9人（7女、2男），並救出1名男性，其手腳一度3%燒燙傷和輕微嗆傷，隨即送馬偕醫院治療。
火災現場為一棟4層樓建物且頂加1層住家，起火點位於4樓，燒損部分傢俱和裝潢物品，4樓燃燒面積達40平方公尺，另4樓頂加燃燒面積為10平方公尺。
初步了解，傷者表示案發時，發現家中筆電因故起火燃燒，欲自行先撲滅火勢，卻因燃燒速度過快而延燒釀禍。
詳細起火原因，仍待警消後續調查釐清。
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