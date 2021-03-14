男子懷疑前妻外遇 將人騙回家殺害再吞藥

新竹縣關西鎮今天傳出情殺案件，一名62歲陳姓男子疑因懷疑已離婚的同歲前妻陳女外遇，誘騙前妻返家後，在20分鐘內殺死陳女，隨後打電話交代女兒後事，再持刀割腕、吞安眠藥，警消獲報到場，發現陳女明顯死亡，陳男則意識不清送醫急救，陳男就醫後無生命危險，警方仍在調查事發經過，待陳男清醒後做筆錄釐清案情，陳女則待下周四解剖。

據了解，陳男與前妻18歲就結婚，因陳男有言語、肢體暴力傾向，多年前離婚，後來曾一度復婚，但陳女仍受不了丈夫家暴行為，約2年前又再次離婚，陳女也搬離原本住處另行租屋，陳男則繼續住在原本住處，陳女也在去年底向新竹地院聲請保護令獲准。

陳男今天上午將陳女叫回家一起吃飯，陳女約11點半多進屋，不到12點陳男就打給女兒，自稱失手殺了母親，接著便服用20顆安眠藥，再持刀割腕，陳男的女兒接到父親電話後立即打電話報案，消防人員到場時，發現陳女已明顯死亡，陳男左手腕有刀傷，躺在床上陷入昏迷，身旁有安眠藥及一把45公分長的刀子，消防人員將陳男送醫急救。

死者親友表示，陳男只要一喝酒就會性情大變，過去就有家暴的行為，死者忍受不了陳男數度言語、肢體暴力才離婚，而陳男也一直懷疑陳女有外遇，但親友澄清「絕無此事」，且兩人已經離異，就算死者有新歡也沒有什麼不對，兩人為此事在2個月前大吵一架，親友近期也都不敢讓陳男喝酒，就是怕他衝動行事。

死者親友指出，今天剛好是家族祭祖，有60、70名親友都回來拜拜聚餐，上午有看到當保全的陳男下班到家將制服換掉，雖然案發地點鄰近就是親友家，但是案發地點在屋內，親友也都在忙著祭祖，結束後到屋內吃飯，因此沒有聽到任何爭吵聲，死者親友也不解陳男怎敢如此大膽。

親友難過表示，陳女個性好又善良，離婚後曾要陳男搬走，但陳男威脅要「放火燒屋」，陳女只好自另租屋，把房子留給陳男住。兩人子女均已成年，女兒已婚不住家裡，兒子也在外工作，沒有與父親同住。

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