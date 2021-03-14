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影／掃墓季報到 美濃月光山連燒2天出動直升機滅火

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

農曆年後進入掃墓旺季，今年少雨乾旱，昨天與今天是假日，林地雜草與墓地火災不斷。高市消防局指出，今天下午，燕巢、阿蓮、美濃與甲仙等地都有火災通報，尤其以美濃最多，月光山一帶林地火災不斷，昨天火勢撲滅，今天另處山間又起火，今天出動兩架直升機，從美濃湖取水46次滅火，直至晚間尚未撲滅。

今天上午9點多，月光山紫林寺通報林地火警，消防局出動旗山、美濃、甲仙、杉林、內門、六龜、茂林等分隊人員支援，入夜尚未撲滅。今天下午，美濃成功路、田寮區南安路、燕巢區金山社區、阿蓮區玉庫里、美濃月光山隧道等地又通報火災，起火點全是雜草或是臨近墓地之處。

六大隊指出，美濃月光山近日已經發生多起火警，今天申請直升機協助滅火，兩架直升機從美濃湖取水從空中灑水，紫林寺一帶的林地火災已經延燒8小時尚未撲滅，「火勢看得到打不到」，消防員要繼續奮戰。

昨天與今天是假日，民眾掃墓引發生意外，林地雜草與墓地火災通報多。記者徐白櫻／翻攝
昨天與今天是假日，民眾掃墓引發生意外，林地雜草與墓地火災通報多。記者徐白櫻／翻攝
美濃福安一帶昨天與今天都有雜草火警，山區冒出縷縷白煙，不易滅火。記者徐白櫻／翻攝
美濃福安一帶昨天與今天都有雜草火警，山區冒出縷縷白煙，不易滅火。記者徐白櫻／翻攝
美濃福安一帶在掃墓季節常發生林地火災，消防人員疲於奔命。記者徐白櫻／翻攝
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美濃 火災 直升機

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