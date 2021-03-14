影／掃墓季報到 美濃月光山連燒2天出動直升機滅火

農曆年後進入掃墓旺季，今年少雨乾旱，昨天與今天是假日，林地雜草與墓地火災不斷。高市消防局指出，今天下午，燕巢、阿蓮、美濃與甲仙等地都有火災通報，尤其以美濃最多，月光山一帶林地火災不斷，昨天火勢撲滅，今天另處山間又起火，今天出動兩架直升機，從美濃湖取水46次滅火，直至晚間尚未撲滅。

今天上午9點多，月光山紫林寺通報林地火警，消防局出動旗山、美濃、甲仙、杉林、內門、六龜、茂林等分隊人員支援，入夜尚未撲滅。今天下午，美濃成功路、田寮區南安路、燕巢區金山社區、阿蓮區玉庫里、美濃月光山隧道等地又通報火災，起火點全是雜草或是臨近墓地之處。