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變換車道打方向燈照樣開罰 7分鐘吃9張罰單原因是這樣
雲林縣廖姓男子行駛高速公路，變換車道時都有打方向燈，被人檢舉，短短7分鐘變換9次車道，警方依法對他開9張罰單，由於男子駕駛的是大貨車，每張罰單要價4500元，他一下子被罰了4萬5百元罰鍰，他甚感不解提出申訴，雲林監理站表示，變換車道時一定把方向燈「打好打滿」，廖先生是因還沒進入變換的車道，就把方向燈切掉才會受罰。
雲林監理站長吳孟峰表示，日前接獲雲林縣廖姓男子申訴，表示他明明有打方向燈，卻仍遭開罰，他非常不服氣，也感到很冤枉，站方受理申訴後，著手進行調查了解。
經警方重新審核檢舉的影像後發現，廖男是在去年7月25日上午9時20分開大貨車，行駛國道三號，從高雄往雲林的路上，他反覆在中線車道與外側車道變換車道，雖然都有打方向燈，卻因在還沒有完全變換車道之前，就切掉方向燈，導致受罰。
吳孟峰表示，過去也曾接獲許多類似申訴案，主要是因為很多人認為，變換車道只要有打方向燈就好，大家都忽略不僅要方向燈，且要打到變換車道完成才可以切掉，否則視同沒有打方向燈，這是很重要且也容易被忽略的細節，民眾一定要留意。
依道路交通安全規則第109條第2項第2款規定，車輛左、右轉彎時，應先顯示前後的左邊或右邊方向燈；變換車道也要先顯示要變換車道方向的燈光，並顯示至轉彎或變換車道完成。
因此，雲林監理站提醒方向燈一定要「打好打滿」，不僅避免受罰，更重要的是防止其他車輛反應不及，減少行車糾紛及事故發生，千萬要小心。
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