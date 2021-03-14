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高市實施上工前酒測 工人夾帶酒精飲料諜對諜

聯合報 / 記者徐如宜施鴻基／連線即時報導

營造業勞工飲用酒精性飲料提神是工地常態，高雄市工務局新工處與建管處兵分兩路，3月15日起在8件高風險建築工地施行上工前酒測，針對有施工安全疑慮者將不予進入工區，施工中也將辦理抽查。勞工反映，贊成加強稽查，保障勞工職安，但要小心上有政策、下有對策，應針對各種違規樣態防堵，才能真正防杜勞工因飲用含酒精飲料釀職災。

高雄市工務局新工處表示，3月15日將前進高風險建築工地，施行上工前酒測，針對有施工安全疑慮者將不予進入工區，施工中也將辦理抽查，違反規定者也將依契約罰則規定裁罰。建管處則針對全市280處、15樓以上施工中建築工地，進行工安巡查，建管處同仁及高雄市土木技師公會技師，每天排定7組人員進行巡查，每組巡查6處，7日內巡查完成，預計3月16日執行完畢。

工務局統計，在建築公共工程部分，近年內查獲酒精性飲料開罰次數7次，每次罰6000元，共罰4萬2000元。依職安法，若雇主若未嚴格禁止勞工在工作前、中飲酒，未善盡指揮監督的責任，經酒測含有酒精性反應且從事高架作業即可處罰雇主，若發生職災，雇主還會被加重處罰，可處3萬至30萬元罰鍰。

「道高一尺，魔高一丈！」營造工頭方先生說，雖然在工地門口實施酒測，工人還是有辦法喝到含酒精飲料，有的是上工前不喝，先通過酒測，包包夾帶酒精飲料進工地後才開始喝，因抓準不能隨意翻查包包侵犯隱私；或是中午請非「黑名單」的勞工出去代買酒，避免被鎖定。

「偷帶酒的方法很多。」曾在工地工作的台東縣民張志雄說，最常見的是用鋼瓶或深色瓶罐裝酒，工地主任都知道，只要不喝醉，常睜一隻眼閉一隻眼。也有人以其他飲料混好再帶去工地喝，減低酒精成分，也可避免醉得太快。

營建工人們說，工地的「小蜜蜂」有的會自行分裝酒精類飲品，外裝就像紅茶、番茄汁。遇安檢抽查，工人會立即用line群組逗相報，遠離危險地區被稽查。

台東縣社會處勞工行政科長王識殷說，依職業安全衛生法規定，包括高空作業等具有特殊危險性質的工作，勞工都禁止飲用含酒精成分飲料，平日也有宣導，目前這部分屬勞動部南區職業安全衛生中心負責稽查管理，勞工科沒有工地酒精測試作法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄市府工務局將在深開挖、鷹架等高風險營造工地，新增實施酒精測驗，有安全疑慮不得進場施作。記者徐如宜／攝影
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高雄市府工務局將在深開挖、鷹架等高風險營造工地，新增實施酒精測驗，有安全疑慮不得進場施作。記者徐如宜／攝影

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